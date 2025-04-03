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АНАЛІТИКА

Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link

16:19 03.04.2025 |

Новини IT

Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link

 

Минулого року Microsoft представила Windows 365 Link, перший хмарний ПК компанії, який був створений спеціально, щоб під'єднуватися до сервісів Windows 365. Тепер же пристрій поступив у продаж за $349,99, пише Windows Central.

Разом з початком продажів, компанія оголосила повний перелік характеристик комп'ютера. Windows 365 Link оснащено процесором Intel N250, 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, 64 ГБ сховища UFS, Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Разом з тим хмарний ПК має непоганий набір портів - три USB-A 3.2, один USB-C 3.2, один HDMI, один DisplayPort 1.4, роз'єм для навушників 3,5 мм, Ethernet, порт для замка Кенсінгтона та порт для живлення.

Що стосується доступності в інших країнах, окрім США, то пристрій зʼявиться в Австралії, Канаді, Німеччині, Японії, Новій Зеландії та Великобританії. Windows 365 Link можна придбати тільки через комерційні канали Microsoft, оскільки він не призначений для споживчого використання.

Для того, щоб працівники компаній могли використовувати цей комп'ютер, роботодавець повинен надати їм Cloud PC, через який вони зможуть увійти на пристрій. Windows 365 Link не дозволяє запускати програми локально і працює лише за умови підключення до хмарного комп'ютера на базі Windows 365.
За матеріалами: mezha.media
 

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