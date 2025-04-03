Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
16:19 03.04.2025 |
Минулого року Microsoft представила Windows 365 Link, перший хмарний ПК компанії, який був створений спеціально, щоб під'єднуватися до сервісів Windows 365. Тепер же пристрій поступив у продаж за $349,99, пише Windows Central.
Разом з початком продажів, компанія оголосила повний перелік характеристик комп'ютера. Windows 365 Link оснащено процесором Intel N250, 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, 64 ГБ сховища UFS, Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.
Разом з тим хмарний ПК має непоганий набір портів - три USB-A 3.2, один USB-C 3.2, один HDMI, один DisplayPort 1.4, роз'єм для навушників 3,5 мм, Ethernet, порт для замка Кенсінгтона та порт для живлення.
Що стосується доступності в інших країнах, окрім США, то пристрій зʼявиться в Австралії, Канаді, Німеччині, Японії, Новій Зеландії та Великобританії. Windows 365 Link можна придбати тільки через комерційні канали Microsoft, оскільки він не призначений для споживчого використання.
Для того, щоб працівники компаній могли використовувати цей комп'ютер, роботодавець повинен надати їм Cloud PC, через який вони зможуть увійти на пристрій. Windows 365 Link не дозволяє запускати програми локально і працює лише за умови підключення до хмарного комп'ютера на базі Windows 365.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ОПЕК+ збільшать видобуток із травня на 411 тис. б/д, утричі більше за план
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік
|Науковці вперше здійснили квантову телепортацію через інтернет
|Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді
Бізнес
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі