Ціни на золото перевищили $2 400 на тлі напруженості на Близькому Сході

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу, чому сприяло ослаблення долара, оскільки трейдери очікували нових сигналів від Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок.

Жовтий метал також отримав певну вигоду від купівлі активів-прихістків після того, як повідомлення про вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в результаті ізраїльського удару в Ірані вказало на потенційну ескалацію війни.

Спотове золото о 07:09 EET подорожчало на 0,3% до 2419,11 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,5% до 2463,85 доларів за унцію.

Жовтий метал подолав рівень 2400 доларів за унцію, оскільки трейдери вийшли з долара перед завершенням засідання ФРС, яке відбудеться сьогодні.

Очікується, що центральний банк залишить ставки незмінними. Але основна увага буде прикута до будь-яких потенційних сигналів щодо зниження процентних ставок після деяких м'яких показників інфляції та «голубиних» коментарів чиновників ФРС.

Загальний консенсус в основному полягає в тому, що у вересні відсоткову ставку буде знижено на 25 базисних пунктів. Зниження ставок вигідне золоту, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Золото та інші дорогоцінні метали також виграли від купівлі "активів тихої гавані" після того, як з'явилися численні повідомлення про те, що Ханія був убитий в результаті ізраїльського удару по Тегерану.

Цей крок означає потенційну ескалацію війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка триває вже дев'ятий місяць поспіль без жодних ознак припинення вогню.

Загроза повномасштабної війни на Близькому Сході також зросла, враховуючи, що напруженість у відносинах між Іраном та Ізраїлем вже була підвищена після ракетних обстрілів між ними на початку цього року. Крім того, на початку цього тижня Ізраїль завдав ударів по підтримуваному Іраном ліванському збройному угрупованню «Хезболла», що базується в Лівані.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на платину виросли на 0,7% до $976,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $28,745 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь відскочили від майже чотиримісячних мінімумів, оскільки м'які дані індексу менеджерів із закупівель і позитивні коментарі уряду посилили надії на додаткові заходи стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,7% до $9 123,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 1,1% до $4,1368 за фунт.

Дані PMI показали, що виробничий сектор Китаю в липні скоротився третій місяць поспіль, в той час як зростання в невиробничому секторі сповільнилося.

Дані були опубліковані одразу після засідання Політбюро КНР, на якому уряд пообіцяв більше стимулюючих заходів, особливо тих, що спрямовані на підвищення споживчих настроїв.

Коментарі Політбюро та слабкі показники PMI посилили сподівання на нові заходи стимулювання, хоча аналітики попереджають, що Пекін повинен стежити за подальшими кроками.