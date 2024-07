Азійські акції падають з наближенням засідань Банку Японії та ФРС; акції Китаю досягли 6-місячного мінімуму

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, змінивши зростання попередньої сесії, оскільки настрої залишалися напруженими напередодні рішень щодо процентних ставок Банку Японії та Федеральної резервної системи, які мають бути прийняті найближчими днями.

Китайські ринки продовжували відставати від своїх конкурентів, а місцеві індекси досягли шестимісячних мінімумів, оскільки занепокоєння щодо уповільнення темпів відновлення економіки мало ознак послаблення.

Регіональні ринки реагували на сигнали з Уолл-стріт, яка в понеділок не змінилася, оскільки обережність щодо засідань центробанків утримувала інвесторів від великих бетів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах напередодні рішення ФРС по процентній ставці в середу, в той час як в центрі уваги також була звітність потужних технологічних компаній.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,9%, як і більш широкий TOPIX, на тлі невизначеності щодо майбутнього рішення Банку Японії по процентній ставці.

Думки аналітиків розділились щодо можливого підвищення ставки Банком Японії після деяких помірно позитивних показників інфляції за останні два місяці. Але базова інфляція, яка є ключовим фактором для прийняття рішень щодо процентної ставки Банку Японії, залишилась значно нижчою за цільовий показник банку в 2% річних.

Прогнози щодо засідання Банку Японії варіювалися від утримання до підвищення ставки на 10 або 15 базисних пунктів.

Але окрім рішення щодо процентної ставки, невизначеність зберігалась і щодо планів Банку Японії почати згортання програм кількісного пом'якшення. Банк заявив, що детально розповість про свої плани під час липневого засідання.

Припинення QE віщує меншу підтримку японським фондовим ринкам, оскільки Банк Японії має намір зменшити обсяги купівлі активів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,9% та 0,8% відповідно, причому обидва індекси знаходяться на найнижчих рівнях з початку лютого. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,2% до більш ніж тримісячного мінімуму.

Китайські акції зазнали тривалого падіння протягом липня, оскільки занепокоєння щодо повільного відновлення економіки посилилися через слабкі сигнали щодо стимулювання з боку Пекіну.

Невизначеність щодо траєкторії президентських перегонів у США та торговельних відносин між США та Китаєм також стримувала трейдерів від китайських ринків.

Цього тижня основна увага прикута до низки показників індексу менеджерів із закупівель у Китаї, які мають дати більше інформації про найбільшу економіку Азії.

Азійські ринки в цілому відступили, а акції технологічних компаній впали в очікуванні звітності Microsoft Corporation, Apple Inc, Meta Platforms Inc та Amazon.com Inc, яка має вийти пізніше цього тижня.

Південнокорейський KOSPI втратив 1%, в той час як тайбейські акції TSMC, найбільшого в світі контрактного виробника мікросхем, впали на 1,5%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,8%, відступаючи перед публікацією індексу споживчих цін за другий квартал. Щомісячні показники індексу споживчих цін за квартал обіцяють сильні показники в середу, що дає Резервному банку більше стимулів для збереження ставок на високому рівні або навіть потенційного подальшого підвищення.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно після того, як індекс зазнав різких коливань на останніх сесіях, намагаючись досягти нових максимумів вище 25 000 пунктів.