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Акції в Азії падають. Китай, Японія лідирують у втратах на тлі посилення торговельної війни Трампа

07:57 07.04.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції в понеділок продовжили падіння, оскільки розпродаж на широкому ринку поглибився на тлі ескалації глобальної торговельної війни, спричиненої заявою президента США Дональда Трампа минулого тижня про запровадження масштабних мит.

Акції в Японії, Китаї та Гонконгу очолили регіональне падіння, в той час як більш широкі ринки Південної Кореї, Сінгапуру та Австралії також різко відступили.

Розпродаж у понеділок відбувся після похмурої сесії на Волл-стріт у п'ятницю, коли основні американські індекси різко впали. Більшість азіатських акцій зазнали тижневих втрат.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також різко впали на азіатських торгах у понеділок, що призвело до побоювань, що ринки стануть свідками ще одного «чорного понеділка», як це було в 1987 році, коли ринки по всьому світу зазнали краху.

Мита Трампа, оголошені 2 квітня, включають загальне 10% мито на весь імпорт, а також більш високі цільові збори до 49% для деяких країн.

Тепер Китай стикається з комбінованими 54%-ми митами, при цьому 20%-ві мита вже діють.

Пекін також у відповідь запровадив 34% мита на широкий спектр американського імпорту, включаючи сільськогосподарську продукцію, енергоносії та ключові технологічні компоненти.

Тим часом президент Трамп заявив у неділю, що його нові мита є єдиним способом виправити значний дефіцит у торгівлі з Китаєм та Європейським Союзом, заявивши, що мита залишаться на місці.

Мита «око за око» сколихнули світові ринки і викликали побоювання щодо глибшого уповільнення світової торгівлі.

Китай, Японія та Південна Корея, які вважають США одним з основних напрямків свого експорту, можуть сильно постраждати, оскільки попит на їхні товари може ослабнути на тлі зростання цін та відповідних торговельних заходів.

Японський індекс Nikkei 225 впав у понеділок на 9%, досягнувши найнижчого рівня з початку листопада 2023 року. Станом на 05:25 EET індекс торгувався на 6,5% нижче.

Японський індекс TOPIX також знизився більш ніж на 8%.

Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 6,5%, досягнувши в понеділок річного мінімуму.

У Китаї індекс «блакитних фішок» Шанхайської фондової біржі CSI 300 знизився майже на 6%, а Shanghai Composite також втратив 6%. Обидва індекси досягли найнижчого рівня з кінця вересня 2024 року.

Гонконгський індекс Hang Seng впав більш ніж на 9% до найнижчого рівня з початку лютого

Інші регіональні ринки також різко знизилися.

Сінгапурський Straits Times Index впав на 7%, а філіппінський PSEi Composite - на 4%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали більш ніж на 1% в понеділок.
За матеріалами: investing.com
 

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