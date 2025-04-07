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Акції в Азії падають. Китай, Японія лідирують у втратах на тлі посилення торговельної війни Трампа
07:57 07.04.2025 |
Азіатські акції в понеділок продовжили падіння, оскільки розпродаж на широкому ринку поглибився на тлі ескалації глобальної торговельної війни, спричиненої заявою президента США Дональда Трампа минулого тижня про запровадження масштабних мит.
Акції в Японії, Китаї та Гонконгу очолили регіональне падіння, в той час як більш широкі ринки Південної Кореї, Сінгапуру та Австралії також різко відступили.
Розпродаж у понеділок відбувся після похмурої сесії на Волл-стріт у п'ятницю, коли основні американські індекси різко впали. Більшість азіатських акцій зазнали тижневих втрат.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також різко впали на азіатських торгах у понеділок, що призвело до побоювань, що ринки стануть свідками ще одного «чорного понеділка», як це було в 1987 році, коли ринки по всьому світу зазнали краху.
Мита Трампа, оголошені 2 квітня, включають загальне 10% мито на весь імпорт, а також більш високі цільові збори до 49% для деяких країн.
Тепер Китай стикається з комбінованими 54%-ми митами, при цьому 20%-ві мита вже діють.
Пекін також у відповідь запровадив 34% мита на широкий спектр американського імпорту, включаючи сільськогосподарську продукцію, енергоносії та ключові технологічні компоненти.
Тим часом президент Трамп заявив у неділю, що його нові мита є єдиним способом виправити значний дефіцит у торгівлі з Китаєм та Європейським Союзом, заявивши, що мита залишаться на місці.
Мита «око за око» сколихнули світові ринки і викликали побоювання щодо глибшого уповільнення світової торгівлі.
Китай, Японія та Південна Корея, які вважають США одним з основних напрямків свого експорту, можуть сильно постраждати, оскільки попит на їхні товари може ослабнути на тлі зростання цін та відповідних торговельних заходів.
Японський індекс Nikkei 225 впав у понеділок на 9%, досягнувши найнижчого рівня з початку листопада 2023 року. Станом на 05:25 EET індекс торгувався на 6,5% нижче.
Японський індекс TOPIX також знизився більш ніж на 8%.
Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 6,5%, досягнувши в понеділок річного мінімуму.
У Китаї індекс «блакитних фішок» Шанхайської фондової біржі CSI 300 знизився майже на 6%, а Shanghai Composite також втратив 6%. Обидва індекси досягли найнижчого рівня з кінця вересня 2024 року.
Гонконгський індекс Hang Seng впав більш ніж на 9% до найнижчого рівня з початку лютого
Інші регіональні ринки також різко знизилися.
Сінгапурський Straits Times Index впав на 7%, а філіппінський PSEi Composite - на 4%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали більш ніж на 1% в понеділок.
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