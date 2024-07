Азійські акції падають на тлі слабких доходів у США; Китай залишається на низькому рівні

Більшість азіатських акцій впали в середу на тлі нових втрат в технологічному секторі, оскільки ключові звіти в США виявилися слабкими, в той час як настрої щодо Китаю також показали мало ознак поліпшення.

Регіональні фондові індекси відреагували на слабку підтримку Волл-стріт, особливо на падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси, після того як важковаговики Tesla Inc і Alphabet Inc опублікували незадовільні результати своєї діяльності.

Це спричинило тривалий розпродаж акцій технологічних компаній, який відбувся після того, як сектор зазнав значних збитків протягом минулого тижня. Фіксація прибутку та переорієнтація на більш економічно чутливі сектори негативно вплинули на світову оцінку технологічних компаній протягом минулого року.

Японський Nikkei 225 впав на 0,5%, а південнокорейський KOSPI - на 0,1% через втрати в акціях технологічних компаній.

Гонконгський індекс Hang Seng був серед найгірших показників за день, втративши 0,6%, оскільки основні акції електромобілів впали разом з Tesla.

Акції BYD Co Ltd, Li Auto Inc і Xpeng Inc впали від 2% до 4,3%, слідом за майже 8% падінням акцій Tesla після того, як прибуток компанії в другому кварталі не виправдав очікувань.

Tesla бореться зі зниженням продажів і зростанням витрат, оскільки вона спрямовує більше ресурсів на розвиток штучного інтелекту і технології безпілотного водіння.

Прибутки Alphabet також стали слабким сигналом для азіатських ринків. Хоча інтернет-гігант і перевершив очікування щодо своїх прибутків, повільніше зростання доходів від реклами та збільшення витрат на штучний інтелект провістили аналогічну тенденцію для регіональних технологічних гігантів, які мають відзвітувати найближчими тижнями. Акції Alphabet впали на 2% на вторинному ринку.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,8% і 0,6% відповідно, досягнувши двотижневого мінімуму.

Китайські ринки зазнали тривалого падіння протягом останніх сесій, оскільки настрої щодо країни погіршилися після невтішних економічних показників, особливо даних, які показали повільніше, ніж очікувалося, зростання у другому кварталі.

До цього додалося несподіване зниження процентної ставки Народним банком, а Третій пленум Комуністичної партії Китаю також не дав жодних вказівок на додаткові заходи стимулювання.

Невизначеність щодо президентських перегонів у США також вплинула на настрої щодо Китаю, оскільки інвестори розмірковували над тим, як зміни в адміністрації США вплинуть на позицію Вашингтона щодо цієї країни.

Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні. Австралійський ASX 200 дещо знизився, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність та активність у сфері послуг у липні, ймовірно, сповільнилася.

Японський індекс TOPIX впав на 0,4%, причому втрати були обмежені деякими ознаками покращення японської економіки. В той час як дані PMI показали скорочення виробничої активності, сектор послуг різко відновив зростання в липні, що сприяло загальному зростанню ділової активності.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,1%, причому індекс зіткнувся з деяким ослабленням через те, що інвестори не погодилися з підвищенням податків на приріст капіталу, передбаченим в урядовому бюджеті на 2024 рік.

Але загалом бюджет виявився більш орієнтованим на скорочення бюджетного дефіциту Індії та обмеження державних витрат.