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Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
16:01 30.04.2025 |
Україна готова підписати угоду щодо надр зі США, і це може статися вже у середу.
Про це стало відомо агенції Bloomberg від джерел, передає "Європейська правда".
Проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України, вже доопрацьовано і може бути підписано вже в середу, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним, оскільки переговори є закритими.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко вже вирушила до Вашингтона для підписання угоди, повідомили джерела.
Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News, в рамках угоди США і Україна будуть прагнути створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну, енергетичну та суміжні галузі України". Вашингтон також визнає наміри Києва укласти угоду, яка б не конфліктувала з планами приєднання до Європейського Союзу, що давно вважається для України червоною лінією в переговорах.
Ще одним проривом стало те, що США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде зараховуватися до їхнього внеску у фонд, згідно з документом. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у неділю, що Вашингтон відмовився від вимоги включити в угоду десятки мільярдів доларів допомоги, наданої з початку російського вторгнення.
Згідно з документом, угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами з метою довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії".
За словами джерела, ще не остаточно узгоджені дві інші технічні угоди, які визначатимуть порядок функціонування спільного фонду.
17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.
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