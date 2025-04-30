Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg

 

Україна готова підписати угоду щодо надр зі США, і це може статися вже у середу.

Про це стало відомо агенції Bloomberg від джерел, передає "Європейська правда".

Проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України, вже доопрацьовано і може бути підписано вже в середу, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним, оскільки переговори є закритими.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко вже вирушила до Вашингтона для підписання угоди, повідомили джерела.

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News, в рамках угоди США і Україна будуть прагнути створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну, енергетичну та суміжні галузі України". Вашингтон також визнає наміри Києва укласти угоду, яка б не конфліктувала з планами приєднання до Європейського Союзу, що давно вважається для України червоною лінією в переговорах.

Ще одним проривом стало те, що США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде зараховуватися до їхнього внеску у фонд, згідно з документом. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у неділю, що Вашингтон відмовився від вимоги включити в угоду десятки мільярдів доларів допомоги, наданої з початку російського вторгнення.

Згідно з документом, угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами з метою довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії".

За словами джерела, ще не остаточно узгоджені дві інші технічні угоди, які визначатимуть порядок функціонування спільного фонду.

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0975  0,12 0,28 41,7664  0,11 0,26
EUR 46,9286  0,08 0,16 47,7329  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,10 0,24 41,4950  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес