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АНАЛІТИКА

Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером

13:19 28.04.2025 |

Новини IT

 

Керівниця Chrome заявила, що Google є єдиною компанією, яка може запропонувати той рівень можливостей і функціональності, який сьогодні має веб-браузер Chrome, враховуючи її "взаємозалежність" від інших підрозділів Alphabet Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

Паріса Табріз, генеральний директор браузера, підтримала власність Alphabet над Chrome в рамках антимонопольної справи Міністерства юстиції США у федеральному суді Вашингтона.

Табріз протягом кількох годин давала свідчення перед суддею Амітом Мехтою, який керує тритижневими слуханнями про те, які зміни Google має внести у свою бізнес-практику після того, як минулого року він виявив, що компанія незаконно монополізувала ринок пошуку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Google
 

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