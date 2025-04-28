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Елеонор Рузвельт
Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
13:19 28.04.2025 |
Керівниця Chrome заявила, що Google є єдиною компанією, яка може запропонувати той рівень можливостей і функціональності, який сьогодні має веб-браузер Chrome, враховуючи її "взаємозалежність" від інших підрозділів Alphabet Inc.
Про це повідомляє Bloomberg.
Паріса Табріз, генеральний директор браузера, підтримала власність Alphabet над Chrome в рамках антимонопольної справи Міністерства юстиції США у федеральному суді Вашингтона.
Табріз протягом кількох годин давала свідчення перед суддею Амітом Мехтою, який керує тритижневими слуханнями про те, які зміни Google має внести у свою бізнес-практику після того, як минулого року він виявив, що компанія незаконно монополізувала ринок пошуку.
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