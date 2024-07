Азійські акції падають, оскільки фіксація прибутку в технологічному секторі затьмарює радість від скорого зниження ставок

Більшість азіатських акцій відступили в п'ятницю, а індекси технологічних компаній зазнали різких втрат, оскільки сектор був згнічений фіксацією прибутку, навіть коли м'які дані по інфляції в США посилили оптимізм щодо зниження процентних ставок.

Регіональні фондові індекси в основному наслідували нічні втрати на Волл-стріт, оскільки акції важких технологічних компаній, зокрема, виробників мікросхем та акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, обсипалися через фіксацію прибутку. В результаті індекс NASDAQ Composite впав майже на 2%.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були стабільними на азіатських торгах, оскільки основна увага була прикута до початку сезону звітності за другий квартал, адже в п'ятницю має відбутися звітність низки великих банків.

Втрати на фондових ринках були викликані тим, що дані по індексу споживчих цін в США за червень виявилися м'якшими, ніж очікувалося, що змусило трейдерів збільшити бети на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки у вересні.

Технологічні індекси Азії, які протягом останніх тижнів здебільшого випереджали свої регіональні аналоги, зазнали найбільших втрат у п'ятницю. У секторі спостерігалася висока ступінь фіксації прибутку після того, як ажіотаж навколо ШІ спричинив значне падіння котирувань в цьому році.

Трейдери переорієнтувалися на інші економічно чутливі сектори, які зараз виграють від зниження процентних ставок.

Японський Nikkei 225 став символом цієї тенденції, впавши на 2,2% з рекордних максимумів, досягнутих у четвер. Більш широкий індекс TOPIX, який набагато менш технологічний, ніж Nikkei, впав на 0,9%. Чипмейкери Renesas Electronics Corp, Advantest Corp. і Tokyo Electron Ltd. впали від 4% до 7%, в той час як технологічний інвестиційний будинок SoftBank Group Corp. втратив 3,2%.

Південнокорейська KOSPI впала на 1,4%, а найбільший виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc втратив більше 3%.

TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем і ключовий драйвер нещодавнього технологічного ралі, впав на 4% з рекордних максимумів.

Але основні китайські акції технологічних компаній значною мірою уникнули слабкості своїх світових аналогів, оскільки відносно нижчі оцінки в секторі призвели до масового полювання на вигідні пропозиції.

Китайські технологічні компанії, акції яких котируються на Гонконгській біржі, такі як Baidu Inc, Alibaba Group Holding Ltd та Tencent Holdings Ltd, зросли більш ніж на 2% кожна, що допомогло індексу Hang Seng піднятися на 2%. Індекс також відірвався від двомісячного мінімуму, досягнутого на початку цього тижня.

Китайські ринки впали менше, ніж їхні ширші колеги, а індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у п'ятницю залишилися на місці.

Австралійський ASX 200 перевершив своїх азійських колег, піднявшись на 0,9% до рекордного рівня 7 969,10 пунктів. Індекс, який має відносно невелику частку акцій технологічних компаній, виріс завдяки притоку інвестицій в економічно чутливі сектори, такі як гірничодобувна промисловість та промисловість.

Ці сектори зросли по всій Азії, оскільки очікується, що вони виграють від низьких відсоткових ставок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін, а зростання промислових і споживчих акцій компенсувало втрати в технологічному секторі. Індекси Nifty та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів на початку цього тижня на тлі слабого оптимізму щодо індійської економіки.