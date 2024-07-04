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Ціни на золото стабілізувалися на 10-денному максимумі на тлі зростання бетів на зниження ставок
08:57 04.07.2024 |
Ціни на золото стабілізувалися на 10-денному максимумі на азіатських торгах у четвер після того, як зростаючі ставки на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США потягли вниз долар і прибутковість казначейських облігацій.
Але зростання золота зупинили яструбині сигнали з протоколу червневого засідання ФРС, в той час як очікування ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі зберігало обережність трейдерів.
Спотове золото о 04:27 EET подорожчало на 0,1% до 2359,56 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,1% до 2367,15 доларів за унцію.
Жовтий метал продемонстрував значне зростання в середу, слідуючи за різким падінням долара, оскільки трейдери підвищили свої бети на зниження ставки у вересні.
Ця тенденція виникла після слабших, ніж очікувалося, даних по зайнятості від ADP і м'яких показників невиробничої активності, які підштовхнули до зростання бетів на те, що економіка США охолоджується.
CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні на рівні понад 68%, в порівнянні з 59%, які були зафіксовані напередодні.
Зниження ставок є гарною ознакою для недохідних активів, таких як золото, оскільки воно зменшує привабливість казначейських облігацій і долара.
Але оптимізм щодо зниження ставок все ще стримувався яструбиними сигналами з протоколу червневого засідання ФРС, який показав, що політики все ще не впевнені у зниженні вартості кредитів.
Обережність напередодні ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які в останні місяці незмінно перевершували очікування, також стримувала настрої. Покращення апетиту до ризику також призвело до того, що трейдери надали перевагу таким активам, як акції та валюти.
Інші дорогоцінні метали торгувалися змішано. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до 1019,40 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до 30,70 доларів за унцію. Але за останні 12 місяців срібло значно перевершило золото.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися після деякого зростання на м'якшому доларі. Але зростання цін на мідь було обмежене ознаками охолодження економічної активності в США, в той час як слабкі сигнали з Китаю також вплинули на слабкість міді.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 849,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,5255 за фунт.
Обидва контракти зазнавали різких втрат протягом червня, оскільки настрої в Китаї, найбільшому імпортері, погіршилися, а глобальне економічне зростання, схоже, також сповільнилося, що не обіцяє нічого доброго для попиту на мідь.
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