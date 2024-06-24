Ціни на золото повзуть вгору. Сильний долар та інфляційні побоювання стримують зростання

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у понеділок, але залишилися в межах вузького торгового діапазону на тлі тиску з боку сильного долара і в очікуванні ключових даних по інфляції в США цього тижня.

Ціна на жовтий метал в основному коливається навколо низького рівня 2300 доларів за унцію вже близько двох тижнів, оскільки невизначеність щодо процентних ставок в США стримує інтерес трейдерів до жовтого металу.

Спотове золото о 06:04 EET подорожчало на 0,2% до 2325,52 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,3% до 2337,85 доларів за унцію.

На ціни на золото тиснуло, головним чином, зміцнення долара, оскільки він коливався біля найсильніших рівнів з початку травня.

Долар зміцнився, оскільки трейдери оцінили очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, особливо після сильних даних індексу менеджерів із закупівель в п'ятницю.

Ці дані посилили побоювання, що зміцнення американської економіки дасть ФРС більше простору для маневру, щоб утримувати ставки на високому рівні довше.

Наразі увага зосереджена на майбутніх даних по індексу цін PCE, які будуть опубліковані в п'ятницю. Цей показник є основним індикатором інфляції для ФРС і, ймовірно, вплине на очікування щодо зниження процентних ставок.

Очікується, що дані PCE продемонструють деяке сповільнення інфляції, але, як очікується, вона залишиться значно вищою за цільовий показник ФРС 2% річних.

Перспектива високих довгострокових процентних ставок не обіцяє нічого хорошого для дорогоцінних металів, оскільки це збільшує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали відступили в понеділок після того, як протягом останніх тижнів залишалися здебільшого в обмеженому в діапазоні. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $1 005,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $29,895 за унцію.

Зміцнення долара також вплинуло на ціни на промислові метали, причому мідь також опинилася під тиском побоювань торгової війни між Китаєм і Європейським Союзом.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 677,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,4205 за фунт.

Настрої по відношенню до Китаю, найбільшого в світі імпортера міді, погіршилися після того, як ЄС ввів тарифи на китайський імпорт електромобілів. Цей крок викликав гнів Пекіна, а китайські чиновники підняли питання про можливість введення тарифів у відповідь і потенційної торгової війни між двома економічними гігантами.