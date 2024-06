Азійські акції зростають на фоні ралі на Волл-стріт; яструбиний настрій ФРС обмежує зростання

Більшість азіатських акцій виросли в четвер, оскільки технологічний сектор слідував за ралі на Волл-стріт, хоча загальне зростання було обмеженим після того, як Федеральна резервна система знизила свої прогнози щодо зниження процентних ставок.

Японські акції відставали від своїх конкурентів, оскільки ринки очікували засідання Банку Японії, на якому, як очікується, центральний банк ще більше посилить політику.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали з Уолл-стріт, де індекси S&P 500 і NASDAQ Composite в середу досягли рекордних максимумів на тлі ралі акцій технологічних компаній, що підживлюється штучним інтелектом. М'який показник інфляції індексу споживчих цін також сприяв поліпшенню настроїв.

Але сектори, що не відносяться до технологічних, продемонстрували середню динаміку, особливо після того, як ФРС попередила, що бачить можливість тільки одного зниження ставки в цьому році, в порівнянні з попередніми прогнозами в три рази. Деякі політики також закликали не знижувати ставки в умовах стійкої інфляції.

Ця думка обмежила зростання більшості азійських ринків.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX рухались у флетово-низькому діапазоні в четвер, а настрої на японських ринках погіршились напередодні засідання Банку Японії в п'ятницю.

Банк Японії, швидше за все, залишить процентні ставки без змін, але, як очікується, ще більше скоротить обсяги купівлі державних облігацій, посилюючи монетарну політику.

Цей крок був зроблений після того, як у березні Банк Японії підвищив ставки вперше за 17 років, що ознаменувало кінець його політики контролю кривої дохідності. Він також оголосив про можливе скорочення обсягів купівлі облігацій, яке, як очікується, буде прийнято цього тижня.

Але здатність Банку Японії посилювати політику виявилася обмеженою через тривалу слабкість японської економіки, яка скоротилася в першому кварталі 2024 року.

Індекси технологічних компаній показали найкращі результати в четвер: південнокорейський KOSPI виріс на 1,5%, а гонконгський Hang Seng - на 0,4%.

Акції технологічних компаній слідували за своїми американськими аналогами, а акції Apple Inc зросли більш ніж на 7% після того, як компанія оголосила про плани впровадити штучний інтелект у свої флагманські пристрої. Виробник iPhone також співпрацюватиме з OpenAI.

Зростання Apple перекинулося на її азіатських постачальників: TSMC і Hon Hai Precision Industry Co Ltd зросли приблизно на 2% кожен.

Південнокорейські SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd додали 3,5% і 2,4% відповідно, а китайська AAC TechnologiesHoldings Inc зросла на 2,6%.

Інші азіатські ринки були змішаними. Австралійський ASX 200 виріс на 0,4%, скоротивши деякі внутрішньоденні прибутки після того, як дані по зайнятості за травень виявились сильнішими, ніж очікувалось. Сила на ринку праці дає Резервному банку більше простору для маневру, щоб довше утримувати ставки на високому рівні.

Китайські ринки відстали, оскільки настрої по відношенню до країни були погіршені повідомленнями про посилення торгових перевірок США проти країни. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,2% кожен.

Цього тижня повідомлялося, що США розглядають можливість введення ширших санкцій проти Росії, які можуть поширитися і на сторонніх китайських продавців мікросхем.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, при цьому індекс залишився близьким до рекордних максимумів.