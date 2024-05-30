Ціни на золото знижуються через зміцнення долара на тлі зростання процентних ставок

Ціни на золото впали на торгах в Азії в четвер, головним чином через зміцнення долара і прибутковості казначейських облігацій США, оскільки трейдери залишалися на межі перед ключовими економічними показниками, які, ймовірно, вплинуть на процентні ставки.

Долар виріс до більш ніж двотижневого максимуму, оскільки побоювання щодо високих процентних ставок в США утримували трейдерів в значній мірі упередженими до долара. Дохідність казначейських облігацій США також зросла цього тижня.

Ця тенденція призвела до відтоку частини коштів із золота, що відкинуло жовтий метал ще далі від рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня. Жовтий метал також втратив більшу частину свого зростання цього тижня.

Спотове золото впало на 0,2% до 2332,98 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото впали на 0,4% до 2331,60 доларів за унцію, напередодні закінчення терміну їх дії 1 червня.

Тиск на жовтий метал чинило очікування нових економічних показників США найближчими днями, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Переглянуті дані по валовому внутрішньому продукту за перший квартал будуть опубліковані в четвер і, ймовірно, покажуть деяку стійкість економіки. Сила економіки також дає Федеральному резерву більше простору для маневру, щоб утримувати ставки на високому рівні довше.

Більш уважно слідкуватимуть за даними по індексу цін PCE, які вийдуть у п'ятницю. Цей показник є основним індикатором інфляції для ФРС.

Дані виходять після того, як кілька чиновників ФРС попередили, що банк не має достатньої впевненості, щоб почати знижувати процентні ставки. Це також призвело до того, що трейдери почали оцінювати очікування зниження ставок у вересні.

Перспектива збереження високих процентних ставок не обіцяє нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки це підвищує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали також подешевшали, слідуючи за цим прогнозом. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до 1040,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - майже на 2% до 31,767 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь ще більше впали з недавніх рекордних максимумів в четвер, оскільки спекулятивний ажіотаж вщух, а трейдери тепер шукають додаткові підказки щодо попиту на основі ключових економічних даних з Китаю, найбільшого світового імпортера міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,3% до $10 346,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 1,1% до $4,7237 за фунт.

У п'ятницю вийде індекс менеджерів із закупівель з Китаю, який надасть більше інформації про ділову активність в країні, що, в свою чергу, допоможе трейдерам краще оцінити перспективи попиту на мідь.