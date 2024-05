Азійські акції відступають на фоні охолодження ралі в Китаї, Гонконг посипався через падіння техсектору

Більшість азіатських акцій дещо впали у вівторок, оскільки стимулююче ралі на китайських ринках вичерпало себе, в той час як занепокоєння з приводу високих процентних ставок також погіршило настрої.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати за день, через падіння акцій виробників електромобілів і технологічних компаній.

Більш широкі регіональні акції технологічних компаній також зупинилися, оскільки інвестори відчували невпевненість напередодні очікуваної в цю середу звітності компанії NVIDIA Corporation, яка є лідером в області штучного інтелекту.

Індекси Волл-стріт надали посередні сигнали азіатським ринкам після змішаного закриття в понеділок. У той час як зростання технологічних компаній привело NASDAQ Composite до рекордних максимумів, більшість інших секторів відстали на тлі постійної невизначеності щодо процентних ставок. Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи впали на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% і 0,4% відповідно, відступивши від своїх найвищих рівнів, досягнутих у 2024 році.

Місцеві ринки були схильні до певної фіксації прибутку після зоряного відскоку протягом останніх двох місяців.

Але ринки також чекали на те, як Пекін впроваджуватиме свій останній перелік заходів стимулювання та їхній потенційний вплив на економіку. Хоча оптимізм щодо подальшого стимулювання був ключовим фактором нещодавнього фондового ралі в Китаї, зараз ринки очікують, наскільки ці заходи підтримають економіку.

Аналітики кажуть, що розгортання китайських пакетів стимулів стане ключем до економічного відновлення, особливо тих, що спрямовані на ринок нерухомості, який перебуває в занепаді.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірший результат в Азії у вівторок, знизившись на 2% з дев'ятимісячного максимуму.

Значні втрати були спричинені, головним чином, падінням майже на 20% акцій компанії Li Auto Inc після того, як виробник електромобілів опублікував розчаровуючі результати першого кварталу. Втрати Li перекинулися на інші акції електромобілів: BYD Co Ltd та Geely Automobile Holdings Ltd впали більш ніж на 3% кожна.

Акції найбільших технологічних компаній Гонконгу також впали з індивідуальних причин. Tencent Holdings Ltd впав на 3% після того, як його довгоочікувана мобільна гра Dungeon & Fighter була вилучена з мережі всього через годину після запуску.

Alibaba Group Holding Ltd впала на 1% після того, як її хмарний підрозділ ще більше знизив ціни, зокрема на штучний інтелект Tongyi Qianwen.

Baidu Inc впав на 3%, слідуючи за втратами своїх конкурентів.

Більш широкі азіатські ринки рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори очікували нових сигналів щодо процентних ставок в США на цьому тижні. Японський Nikkei 225 виріс на 0,2%, в той час як широкий індекс TOPIX виріс на 0,1%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,3% після того, як протокол травневого засідання Резервного банку Австралії показав, що банк розглядає можливість підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно.