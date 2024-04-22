Ціни на золото знижуються, оскільки побоювання щодо загострення на Близькому Східі слабшають, а невизначенність щодо ставок зберігається

Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок, оскільки зниження побоювань щодо великої війни на Близькому Сході знизило попит на жовтий метал як на безпечний притулок, в той час як бети на високий рівень процентних ставок в США на довший термін також тиснули на ціни.

Спотове золото о 06:48 EET подешевшало на 0,9% до 2370,45 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні подешевшали на 1,2% до 2384,05 доларів за унцію.

Жовтий метал різко зміцнився за останні два тижні, досягнувши рекордних максимумів вище 2400 доларів за унцію, коли Іран та Ізраїль завдали ударів один по одному.

Але Іран применшив вплив ізраїльського страйку в п'ятницю, а також не окреслив жодних планів щодо негайних дій у відповідь. Це породило певні надії на те, що конфлікт між двома країнами не посилиться і не призведе до деякого зниження попиту на золото як на безпечний притулок.

Але повідомлення в понеділок показали, що угруповування в Іраку завдали кілька ударів по американській військовій базі в Сирії, в той час як Ізраїль продовжував свій наступ на Газу.

Це зберегло певну напруженість на Близькому Сході, особливо після того, як Ізраїль і ХАМАС не змогли досягти угоди про припинення вогню.

Курс долара стабілізувався біля п'ятимісячних максимумів, а дохідність казначейських облігацій США зросла, оскільки трейдери залишалися на межі через тривалий період високих ставок.

Високі березневі показники інфляції та яструбині сигнали від представників ФРС призвели до того, що трейдери в значній мірі знизили очікування щодо зниження ставки ФРС у червні.

Перспектива високих процентних ставок на довший термін тиснула на ціни на золото, оскільки такий сценарій збільшує альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Крім того, нещодавно золото опинилося в зоні перекупленості, що на тлі перспективи збереження високих ставок зробило жовтий метал вразливим для фіксації прибутку.

Інші дорогоцінні метали впали в понеділок. Ф'ючерси на платину дещо впали до 943,80 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,8% до 28,038 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь і алюміній трохи виросли в понеділок, досягнувши нових піків 2024 ріку, оскільки перспектива скорочення поставок - після посилення санкцій на експорт російських металів - підтримувала ціни на високому рівні.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 919,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь - на 0,4% до $4 5105 за фунт. Обидва контракти досягли дворічних максимумів.

Ф'ючерси на алюміній зросли на 0,2% до $2 671,0 за тонну і досягли найвищого рівня з червня 2022 року.