Валюти-прихистки відновлюються, оскільки занепокоєння з приводу китайсько-американської торгової війни затьмарює митний розворот

Трейдери повернулися до безпечних валют, таких як ієна та швейцарський франк, і продають австралійський доларпісля того, як президент США Дональд Трамп посилив свою торговельну війну проти Китаю, навіть незважаючи на те, що він різко призупинив дію мит на 90 днів для багатьох інших країн.

Чутливі до ризику валюти різко зросли за одну ніч, єна та швейцарський франк впали після несподіваного послаблення Трампом значних взаємних мит, оголошених ним тиждень тому в його заяві про «День визволення», що спровокувало історичні падіння акцій та облігацій.

Зростання валют-прихистків відбулося навіть на тлі зростання азійських фондових індексів, які приєдналися до глобального ралі допомоги.

Трамп зберіг базову ставку мит на рівні 10%, водночас посилюючи свою торговельну війну з Китаєм шляхом подальшого підвищення митної ставки до 125% на товари з другої за величиною економіки світу.

Це дещо зменшило радість від паузи щодо мит, оскільки ринки були стурбовані довгостроковим впливом на зростання і тим, як економічна політика Трампа буде розвиватися протягом його терміну.

«Незалежно від того, як розвиватимуться наступні 90 днів, міжнародна репутація США підірвана», - зазначають аналітики ANZ у замітці для клієнтів.

«Екстремальні коливання курсу долара США по відношенню до деяких валют здаються все більш невиправданими в середньостроковій перспективі».

Китайський юань трохи ослаб на офшорних торгах після того, як за останні два дні він впав більш ніж на 1% до історичного мінімуму і повернувся назад.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у середу, що радикальне зниження мит було планом з самого початку, щоб привести країни за стіл переговорів. Однак пізніше Трамп зазначив, що на його рішення вплинула майже паніка на ринках, яка розгорнулася після його заяв від 2 квітня.

«Схоже на те, що президент США проморгав (коли) зіткнувся з потенційною рецесією, політичною реакцією, майже ведмежим ринком акцій і ранніми ознаками фінансової кризи», - сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com.

«Зараз серед інвесторів менше довіри до уряду США», - сказав він.

«Навіть якщо президент Трамп укладе угоди з торговими партнерами, ринкам і економіці США буде завдано шкоди, від якої знадобиться час, щоб оговтатися».

Станом на 03:00 EET долар США впав на 0,7% до 146,68 ієни, а швейцарський франк - на 0,62% до 0,8522.

Євро додав 0,32% до $1,0985.

Курс австралійця знизився на 0,33% до $0,6132 після попереднього падіння на 0,5%. У четвер він злетів на 3,3%, досягнувши п'ятирічного мінімуму на рівні $0,5910.

Австралійська валюта має тенденцію виступати не лише барометром загальних ринкових настроїв, але й ліквідним проксі для китайського ринку.

Офшорний юань подешевшав на 0,2% до 7,3545 за долар США на останній сесії після падіння до історичного мінімуму 7,4288 на початку тижня, а потім змінив курс.

У середу Пекін подав нову скаргу до Світової організації торгівлі після того, як раніше назвав американські мита «безрозсудними».

В результаті ескалації мит «око за око» Китай тепер має 84% мита на американський імпорт.

«Ми вважаємо, що Пекін розглядає ці торговельні дії США не інакше як оголошення економічної війни», - пишуть аналітики BCA Research.

«Китайська влада дозволить юаню суттєво знецінитися», - йдеться в записці. «Звідси протистояння між США і Китаєм буде ескалація».