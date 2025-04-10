Ціни на золото підскочили, оскільки зростання напруженості між США і Китаєм затьмарило зниження мит Трампа

Ціни на золото продовжили різке зростання на азіатських торгах у четвер, наблизившись до рекордного максимуму, оскільки попит на товари-прихистки залишався високим на тлі ескалації торгової напруженості з Китаєм, незважаючи на 90-денну паузу, оголошену президентом Дональдом Трампом щодо взаємних тарифів для більшості країн.

О 08:05 EET ціна спотового золота підскочила на 1,6% до $3 123,58 за унцію. Ф'ючерси на золото з терміном дії в червні підскочили на 1,9% до $3 137,61 за унцію.

Жовтий метал досяг рекордного максимуму в $3 168 за унцію 3 квітня, після оголошення мит, але значні втрати на інших фінансових ринках змусили інвесторів продавати золото, щоб покрити збитки в інших місцях, що призвело до нещодавнього зниження.

У середу золото знову почало зростати, коли нові мита, запроваджені США, офіційно набули чинності.

Хоча Трамп швидко пішов назустріч, зробивши 90-денну паузу для більшості торговельних партнерів, він одночасно підвищив мита на китайський імпорт до 125%, посиливши побоювання щодо більш глибоких перебоїв у торгівлі.

Тим часом, у четвер набули чинності підвищені мита Китаю на американський імпорт у розмірі 84%.

Змішані сигнали змусили інвесторів побоюватися подальшої ескалації між двома найбільшими економіками світу. Постійна невизначеність щодо торговельної політики продовжує стимулювати попит на золото, яке розглядається як засіб хеджування від геополітичної та економічної нестабільності.

Індекс долара США знизився на 0,2%, залишаючись біля шестимісячного мінімуму на торгах в Азії, що зробило золото дешевшим для закордонних покупців.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло підскочили на 2,4% до $31,155 за унцію, а ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $940,20 за унцію.

Ціни на мідь підскочили в п'ятницю, оскільки інвестори вітали 90-денну паузу Трампа, хоча зберігалася обережність щодо більш високих китайських тарифів.

«Очевидно, що все ще залишається багато невизначеності, оскільки мита проти ключового споживача металу, Китаю, були підвищені до 125%», - відзначають аналітики ING в своїй записці.

«Однак перспектива тривалої торгової війни також підвищила очікування того, що Пекін запровадить більш агресивні заходи стимулювання. Це може обмежити падіння цін на мідь та інші промислові метали», - додали вони.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 4,7% до $9 037,15 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні впали на 0,8% до $4,4295 за фунт.