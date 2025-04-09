Долар США залишається в мінусі до основних валют, втрачає 1% до єни

Курс долара США залишається в мінусі до євро, єни та фунта стерлінгів на тлі ескалації глобальної торгової війни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,65%, ширший WSJ Dollar Index - 0,57%.

У середу набули чинності оголошені президентом США Дональдом Трампом масштабні імпортні мита щодо широкого кола країн.

Зокрема, щодо Китаю діятимуть додаткові 50-відсоткові мита - Трамп пообіцяв їх запровадити, якщо КНР не відмовиться від заходів у відповідь на американські дзеркальні тарифи. У результаті сукупний тариф на китайський імпорт зріс до 104%.

Своєю чергою, влада Китаю ухвалила рішення підняти мита на продукцію США з 34% до 84%, повідомляє в середу The Global Times із посиланням на Комісію з митних тарифів при Держраді КНР. Нові тарифи мають набути чинності 10 квітня з 12:01 за місцевим часом (7:01 EET).

"Ринок панікує, і правильно робить, - зазначила головний інвестиційний стратег Saxo Markets Чару Чанана. - Дві найбільші економіки світу вступили в конфлікт, і масштаб потенційних глобальних наслідків величезний. Справа не лише в митах і валютних курсах, а в потоках капіталу, геополітиці та бюджетній стійкості".

Також трейдери очікують даних про березневу інфляцію в Сполучених Штатах, які будуть оприлюднені в четвер. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у березні сповільнилися до 2,6% з 2,8% місяцем раніше.

Євро за даними на 14:51 EET коштує $1,1051 порівняно з $1,0959 на закриття торгів у вівторок.

Європейська комісія розглядає можливість введення відповідних тарифів у розмірі до 25% на широкий спектр статей американського імпорту загальною вартістю приблизно 22,1 млрд євро, пише Trading Economics.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з прем'єром Держради КНР Лі Цяном у вівторок "закликала до переговорного врегулювання поточної ситуації, наголосивши на необхідності уникати подальшої ескалації", а також наголосила "на важливості ролі Китаю у вирішенні проблеми можливих відхилень у торгівлі, спричинених митами, особливо в секторах, яких уже зачіпає глобальний надлишок потужностей", повідомила пресслужба ЄК.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2796 порівняно з $1,2765 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 144,81 єни проти 146,28 єни наприкінці попередніх торгів.

У середу США ввели 24%-відсоткові мита на японські товари і 25%-відсоткові збори на імпорт автомобілів.

Трамп говорив, що Токіо направляє до США делегацію для торговельних переговорів. Тим часом японський прем'єр-міністр Сігеру Ісіба повідомив, що під час телефонної розмови попросив Трампа переглянути тарифну політику.

Міністерство фінансів Японії, Банк Японії та Агентство з фінансових послуг Японії (Financial Services Agency, FSA) запланували на середу зустріч для обговорення міжнародних фінансових ринків.

Курс американської валюти до офшорного юаня становить 7,3825 юаня/$1. Під час попередньої сесії юань падав до історичного мінімуму - за долар давали понад 7,4 юаня.