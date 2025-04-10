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Призов Насірова до ЗСУ скасовано, проводиться розслідування
09:21 10.04.2025 |
Військова служба правопорядку ЗСУ повідомила, що відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України розслідує факт призову екс-голови ДФС Романа Насірова на військову службу під час судового процесу над ним.
"Встановлено, що солдат Насіров Р. М. був призваний до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його", - повідомила ВСП ЗСУ.
Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів.
"Водночас, в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗС України. Її підрозділи, разом із іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни" - інформує телеграм-канал ВПС ЗСУ.
Як повідомлялося на етапі судових дебатів у справі зловживання службовим становищем, де Насіров і колишній керівник департаменту ДФС є обвинуваченими, захисник Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією свого підзахисного, надавши суду копію наказу, що Насірова з 7 квітня зараховано до списків особового складу військової частини.
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