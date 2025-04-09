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АНАЛІТИКА

Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері

14:28 09.04.2025 |

Новини IT

 

Китайські науковці використали квантовий комп'ютер Origin Wukong для тонкого налаштування великої мовної моделі з мільярдом різних параметрів.

Зазначається, що Origin Wukong працює на базі надпровідного квантового чипу з 72 кубітів. Цей квантовий чип дозволяє одному набіру даних виконувати сотні різних завдань одночасно. Це, зокрема, значно прискорює навчання мовних моделей ШІ.

Цей чип був успішно випробуваний на наборі даних чат-бота з психічного здоров'я. Підкреслюється, що процес навчання вдалось прискорити на 15%. Точність роботи моделі зросла з 68 до 82%. При тому, що саму модель було зменшено на 76%, її продуктивність зросла на 8,4%.

За словами аналітиків, експеримент не тільки продемонстрував можливість використання квантових обчислень для зменшення великих мовних моделей, однак і запропонував шлях для вирішення проблеми нестачі обчислювальних потужностей для навчання ШІ. Після запуску у січні 2024 року квантовий комп'ютер Origin Wukong вже виконав понад 350 тис. завдань, від медичної діагностики до фінансової аналітики, та інженерного проєктування. Послугами цього комп'ютера скористались спеціалісти з 139 країн.

Тонке налаштування - це процес взяття попередньо навченої мовної моделі та її адаптації для кращої роботи на певних завданнях або в певній галузі. Замість того, щоб навчати модель з нуля, тонке налаштування використовує існуючі знання як основу та вдосконалює їх за допомогою спеціалізованих даних, таких як юридичні документи, медичні записи або фінансові звіти.

Це значно підвищує точність, релевантність та ефективність моделі при застосуванні до реальних умов. Адаптуючи модель для розуміння галузевої мови, термінології та контексту, компанії можуть розблокувати більш надійні та наближені рішення на основі ШІ, одночасно скорочуючи час та вартість розробки.

Наступним кроком стане застосування технології до ще більш складних систем штучного інтелекту, включаючи ті, що працюють одночасно з текстом, зображеннями та звуком.

За словами дослідників, наближених до останнього випробування, Origin Wukong є однією з перших квантових платформ, яка впорається з повномасштабним робочим навантаженням тонкого налаштування ШІ з відчутними результатами.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

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