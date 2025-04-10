Індекси Волл-стріт різко зросли після оголошення Трампом 90-денної тарифної паузи

У середу індекс S&P 500 злетів на 9,5%, досягнувши найбільшого денного приросту з 2008 року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про негайну 90-денну митну паузу для багатьох країн, що принесло певне полегшення інвесторам, стурбованим глобальними економічними наслідками торговельної політики США.

Ралі, яке відбулося після найбільшого чотириденного падіння Волл-стріт з часів пандемії, було спровоковане післяобідньою заявою про те, що Трамп тимчасово знизить багато нових мит, водночас підвищивши мито на китайський імпорт до 125%.

Пауза у введенні більш високих мит для десятків країн настала менш ніж через 24 години після того, як вони були запроваджені. Однак Білий дім зберіг 10% мито майже на весь американський імпорт.

Підвищення китайських мит стало відповіддю на оголошення Китаю про введення 84% мита на американські товари з 10 квітня.

Трейдери скористалися можливістю скуповувати акції, що впали в ціні. Після того, як Трамп оголосив про загальні мита пізно ввечері 2 квітня, акції впали більш ніж на 12%.

"Це поворотний момент, на який ми так довго чекали. Негайна реакція ринку була в переважній більшості позитивною, оскільки інвестори інтерпретують це як крок до вкрай необхідної ясності", - сказала Джина Болвін, президент Bolvin Wealth Management Group.

«Однак залишається невизначеність щодо того, що станеться після 90-денного періоду, що змушує інвесторів боротися з потенційною волатильністю, яка може виникнути в майбутньому».

Після заяви Трампа про паузу Goldman Sachs заявив, що скасовує свій прогноз рецесії і повертається до попередньої базової оцінки зростання економіки у 2025 році.

Кевін Гордон, старший інвестиційний стратег Charles Schwab, сказав, що ралі з перепроданості має сенс, але застеріг, що «зараз робити категоричні прогнози щодо будь-чого - дурна справа».

«Ми просто повинні почекати і подивитися, якою буде остаточна політика, але, на жаль, політика змінюється майже щодня», - сказав Гордон, додавши, що він стурбований здатністю компаній приймати рішення про витрати і наймання в таких умовах.

Навіть незважаючи на ралі, всі три основні індекси Волл-стріт завершили сесію нижче рівня закриття 2 квітня, останнього торгового дня перед тим, як Трамп оголосив про загальні тарифи.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 2 962,86 пункту, або на 7,87%, до 40 608,45.

Індекс S&P 500 зріс на 474,13 пункту, або 9,52%, до 5 456,90, що є найбільшим денним приростом з жовтня 2008 року, під час світової фінансової кризи.

Nasdaq Composite додав 1 857,06 пунктів, або 12,16%, до 17 124,97, досягнувши найбільшого зростання з січня 2001 року, під час «бульбашки» на ринку доткомів.

Індекс малих капіталів Russell 2000 додав 8,66%, що стало найбільшим одноденним стрибком з березня 2020 року.

Усі 11 основних галузевих індексів S&P 500 завершили день з підвищенням, а технологічний сектор додав 14,15%. Найповільніше зростали індекси оборонних компаній, які додали 3,91%.

Найбільше зросли акції великих технологічних компаній: Nvidia додала 18,7%, а Apple зросла на 15,3%.

Автомобільний індекс S&P 500 зріс на 20,95%, що є найбільшим денним приростом за всю історію його існування.

Також заспокоєнню настроїв інвесторів сприяв аукціон Казначейства США з розміщення 10-річних облігацій на суму 39 мільярдів доларів. Аукціон пройшов в рамках ринкових очікувань, з високою дохідністю 4,435%, що нижче прогнозованої ставки на момент подачі заявок, що свідчить про значний попит з боку інвесторів.

"Довгострокові питання майже напевно залишаться. Але сьогоднішнє оголошення в поєднанні з аукціоном Казначейства є довгоочікуваним полегшенням після декількох днів дуже високої волатильності", - сказав Джеффрі Пальма, керівник відділу мульти-активних рішень і макроекономічних досліджень Cohen & Steers в Нью-Йорку.

Індекс волатильності CBOE, який вважається «індикатором страху» на Уолл-стріт, різко впав після тарифної паузи і завершив день на позначці 33,62 пункти, порівняно з сесійним максимумом 57,96.

У другій половині дня також були опубліковані протоколи засідання Федеральної резервної системи минулого місяця.

Політики ФРС були майже одностайні в тому, що економіка США стикається з ризиками одночасного підвищення інфляції та уповільнення зростання, при цьому деякі з них зазначили, що центральному банку доведеться йти на «важкі компроміси».

Інвестори будуть уважно стежити за звітом по інфляції споживчих цін, запланованим на ранок четверга, щоб отримати підказки щодо траєкторії інфляції.

Майбутній сезон звітності дасть більше інформації про стан корпоративної Америки, оскільки інвестори побоюються, що мита можуть негативно вплинути на економічне зростання. Американські банки, в тому числі JPMorgan Chase, повідомлять про результати першого кварталу в п'ятницю.

Акції Delta Air Lines злетіли на 23,4% після того, як перевізник перевершив очікування щодо прибутку в першому кварталі. Однак компанія переглянула свій фінансовий прогноз на 2025 рік і спрогнозувала прибуток поточного кварталу нижче очікуваного.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 30 нових максимумів і 1187 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 6,4 до 1.

На Nasdaq 3841 акція виросла, а 684 впали, оскільки акції, що зростають, перевищили кількість тих, що знизилися, у співвідношенні 5,62 до 1. S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум і 100 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 12 нових максимумів і 646 нових мінімумів.

Середа стала рекордним днем ​​за обсягом торгів: 30,5 мільярда акцій змінили власника на біржах США в порівнянні з 18,06 мільярда в середньому за останні 20 сесій.