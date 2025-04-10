ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.04.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 10 квітня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|07.03.25
|1844862.31
|676621.59
|855868.55
|188605.40
|18916.43
|422.67
|84296.34
|20131.32
|10.03.25
|1844818о.16
|676621.59
|854708.11
|189303.16
|18885.19
|422.67
|84697.87
|20079.56
|11.03.25
|1845057.43
|676621.59
|854450.55
|189495.71
|18888.70
|422.67
|85112.47
|20065.73
|12.03.25
|1845739.00
|676621.59
|854591.53
|189592.51
|18902.83
|422.67
|85507.34
|20100.52
|13.03.25
|1833748.92
|676621.59
|852792.38
|183166.56
|18761.33
|411.46
|82326.60
|19668.99
|14.03.25
|1819290.90
|676621.59
|846867.09
|174735.29
|18539.71
|411.46
|82483.21
|19632.56
|17.03.25
|1819341.94
|676621.59
|844449.08
|175613.32
|18608.06
|411.46
|83390.59
|20247.84
|18.03.25
|1819118.74
|676621.59
|843208.19
|175649.92
|18606.80
|411.46
|83789.57
|20831.21
|19.03.25
|1819549.19
|676621.59
|841699.62
|177206.94
|18625.04
|411.46
|84197.89
|20786.67
|20.03.25
|1824690.15
|676621.59
|843517.33
|179312.72
|18815.72
|424.15
|84817.57
|21181.05
|21.03.25
|1819734.11
|676621.59
|848954.19
|172086.98
|18658.19
|424.15
|81925.01
|21064.00
|24.03.25
|1819688.50
|676621.59
|850056.07
|170408.90
|18709.98
|424.15
|82393.04
|21073.78
|25.03.25
|1820043.31
|676621.59
|849571.97
|170498.82
|18725.98
|424.15
|83005.64
|21195.15
|26.03.25
|1820198.38
|676621.59
|848916.74
|170773.59
|18744.42
|424.15
|83484.70
|21233.19
|27.03.25
|1826188.78
|676621.59
|853303.34
|172346.00
|18745.94
|424.15
|83744.27
|21003.49
|28.03.25
|1834246.62
|657621.59
|858711.84
|173630.76
|18910.74
|424.15
|84905.38
|21042.16
|31.03.25
|1834226.46
|676621.59
|857836.08
|173976.31
|18891.04
|424.15
|85377.52
|21099.78
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|02.04.25
|1833858.88
|676621.59
|857390.36
|18921.76
|18921.76
|424.15
|85675.18
|20940.60
|03.04.25
|1821891.13
|676621.59
|845421.82
|173987.91
|18829.23
|424.15
|86110.06
|20496.37
|04.04.25
|1822719.27
|676621.59
|844995.35
|174763.29
|18876.58
|424.15
|86480.18
|20558.14
|07.04.25
|1822137.14
|676621.59
|882644.92
|175090.70
|18871.70
|424.15
|88122.34
|20361.74
|08.04.25
|1821525.03
|676621.59
|841739.37
|175393.77
|18825.43
|423.15
|88336.10
|20184.63
|09.04.25
|1821756.30
|676621.59
|840434.42
|175903.70
|18794.45
|424.15
|89292.43
|20285.57
|10.04.25
|1829804.37
|676621.59
|846319.10
|176647.41
|19041.20
|424.15
|90624.69
|20126.23
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 10 квітня - 41,2751 грн.