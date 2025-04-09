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АНАЛІТИКА

У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian

 

Уряд Великої Британії розробляє алгоритм "прогнозування вбивств", який, ймовірно, зможе використовувати особисті дані осіб, які раніше скоювали правопорушення і про яких є відомості у влади, для виявлення потенційних вбивць. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, дослідники використовуватимуть алгоритм для аналізу даних тисяч людей, включаючи жертв злочинів, з метою виявлення осіб, які мають найбільший ризик скоєння серйозних насильницьких правопорушень. Спочатку цей проєкт називався "прогнозування вбивств", але згодом його перейменували на "обмін даними для покращення оцінки ризику".

У Міністерстві юстиції Великої Британії повідомляють, що програма "аналізуватиме характеристики правопорушників, які підвищують ймовірність вчинення вбивства" та "досліджуватиме альтернативні та інноваційні методи аналізу даних для оцінки ризику скоєння вбивства". Цей проєкт потенційно допоможе покращити оцінку ризиків серйозних злочинів і сприятиме захисту громадськості.

Мін'юст також сподівається, що ця програма допоможе підвищити громадську безпеку, однак активісти назвали її "страшною та антиутопічною". Існування проєкту було виявлено групою захисту прав Statewatch.

Statewatch, зокрема, стверджує, що в рамках проєкту буде використовуватися особиста інформація осіб, які не мають кримінальних судимостей, зокрема дані про самоушкодження та інформація, що стосується домашнього насильства. Однак офіційні особи різко заперечують це і наголошують, що використовуватимуться лише дані осіб, які мають хоча б одну кримінальну судимість.

До речі, цей проєкт був ініційований офісом прем'єр-міністра за часів Ріші Сунака, а наразі алгоритм розробляється виключно в дослідницьких цілях.

За матеріалами: mezha.media
 

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