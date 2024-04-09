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Азійські акції змішані; Nikkei відновлюється, Китай падає через проблеми з нерухомістю

07:50 08.04.2024 |

Фінанси

 

У понеділок азійські фондові індекси торгувалися різноспрямовано, оскільки японські ринки відновилися після різких втрат минулого тижня, в той час як китайські акції впали на тлі нових побоювань щодо ринку нерухомості в країні.

Азійські ринки рухались у вузькому діапазоні, оскільки настрої все ще залишались нестабільними на тлі зниження впевненості у швидкому зниженні відсоткових ставок у США. Ф'ючерси на американські фондові індекси незначно зросли на азіатських торгах, оскільки основна увага була прикута до майбутніх даних по індексу споживчих цін та протоколу березневого засідання Федеральної резервної системи.

Минулого тижня світові фондові ринки постраждали від зниження очікувань швидкого зниження процентних ставок в США. Дані по зайнятості в п'ятницю також продемонстрували стійке зростання на американському ринку праці.

Японські акції показали найкращі результати за день: Nikkei225 зріс на 1,6%, а широкий фондовий індекс TOPIX додав 1,2%.

Обидва індекси отримали вигоду від вигідних покупок після того, як зазнали найгірших тижневих втрат з грудня 2022 року, коли вони впали від 2,3% до 3,5%.

Втрати на японських ринках були спричинені, головним чином, відскоком єни після того, як уряд неодноразово попереджав, що буде здійснювати інтервенції на валютних ринках для підтримки національної валюти.

Єна ослабла в понеділок після того, як дані по зростанню заробітної плати в Японії за лютий виявилися очікуваними. Зростання заробітних плат є ключовим аргументом для Банку Японії для подальшого підвищення процентних ставок, і очікується, що в найближчі місяці вони суттєво зростуть.

Подальше підвищення ставок є стелею для японських акцій, і очікується, що індекс Nikkei зупиниться на позначці 40 000 пунктів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% кожен у понеділок, після тривалих вихідних. Гонконгський індекс Hang Seng також втратив близько 0,4%.

Втрати на китайських ринках були спричинені відновленням занепокоєння щодо сектору нерухомості після того, як девелоперська компанія Shimao Group, що оголосила дефолт, отримала вимогу про ліквідацію від одного з найбільших кредиторів.

Пропозиція про ліквідацію Shimao долучається до зростаючого списку китайських девелоперів, які зіткнулися з подібним сценарієм. Нещодавно гонконгський суд також наказав ліквідувати Evergrande Group, а девелопер Country Garden, що перебуває в облозі, також отримав вимогу про ліквідацію.

Це, в свою чергу, посилило занепокоєння щодо тривалого спаду на ринку нерухомості Китаю, що загрожує більш широкому економічному відновленню в країні.

Інші азіатські ринки рухались у вузькому діапазоні після того, як минулого тижня зазнали певних втрат. Очікування нових сигналів щодо процентних ставок у США стримувало настрої.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, а південнокорейський KOSPI додав 0,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно після того, як минулого тижня індекс сягнув рекордних максимумів.
За матеріалами: investing.com
 

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