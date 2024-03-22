Азійські акції падають через побоювання щодо регуляторних змін в Китаї

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, причому китайські ринки зазнали втрат через побоювання посилення регуляторного тиску в країні та за кордоном, тоді як ралі японського індексу Nikkei 225 вичерпалося після сильних даних по інфляції.

Світові ринки були захоплені зненацька несподіваним зниженням процентної ставки Швейцарським національним банком. Це спричинило значний приплив капіталу в долар, що спричинило тиск на ризикові активи за межами США.

Це призвело до того, що азійські ринки в основному проігнорували сильну підтримку з боку Волл-стріт, яка в четвер закрилась на рекордно високих рівнях. Ф'ючерси на американські фондові індекси також урізали попереднє зростання і торгувалися в бічному тренді на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизились на 1,6% кожен і стали одними з найгірших в Азії. Втрати в технологічних та материкових акціях потягли за собою падіння гонконгського індексу Hang Seng майже на 3%.

Китайські акції технологічних компаній постраждали від побоювань щодо нових санкцій з боку США після того, як високопосадовець Міністерства торгівлі припустив, що SMIC - найбільший виробник мікросхем в країні - можливо, порушив торговельне законодавство США, виготовляючи процесор для флагманського телефону Huawei.

Акції SMIC, офіційно відомої як Semiconductor Manufacturing International Corp, впали більш ніж на 5% на гонконгській біржі, причому втрати виробника мікросхем перекинулися на більш широкі технологічні акції.

На настрої щодо Китаю також вплинули повідомлення про новий американський законопроект, який обмежить інвестиції в китайські акції з боку американських взаємних фондів. Такий крок означає різке скорочення притоку іноземного капіталу в країну.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що китайські урядовці зустрічалися з операторами взаємних фондів на материковій частині країни з метою посилення нагляду за ними з боку Пекіна.

Японський індекс Nikkei 225 у п'ятницю не змінився після короткочасного зростання на 1% до рекордного рівня понад 41 000 пунктів.

Але зростання Nikkei було нетривалим, оскільки дані показали, що індекс споживчих цін (ІСЦ) в Японії різко зріс у лютому. Ці дані були опубліковані через кілька днів після історичного підвищення процентної ставки Банком Японії і надали додаткову довіру до яструбиного довгострокового прогнозу Банку Японії.

Аналітики Citi вважають, що Nikkei, швидше за все, залишиться в діапазоні близько 41 000 пунктів на фоні відсутності негайних каталізаторів для зростання, а також можливого посилення політики Банку Японії.

Більш широкі азіатські ринки відступили. Австралійський ASX 200 впав на 0,5% після зростання до майже рекордних максимумів на початку тижня.

Втрати в акціях технологічних компаній потягли за собою падіння південнокорейського індексу KOSPI на 0,4%.

Індійський індекс Nifty 50 виріс на 0,2% і залишився вище рівня 22 000 після сильного відскоку на попередній сесії.