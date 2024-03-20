Фінансові новини
- |
- 20.03.24
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ заперечує загрозу привабливості гривні від нещодавнього ослаблення її курсу
14:21 20.03.2024 |
Ослаблення обмінного курсу гривні, що переважало останніми тижнями над його зміцненням, не становить загрози для привабливості гривневих активів і стримування інфляції, заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" у середу.
"На сьогоднішній день та динаміка, яка є, на нашу думку, є абсолютно узгодженою з нашими цілями щодо забезпечення привабливості гривні. Наші гривневі активи залишаються привабливими з урахуванням поточного і прогнозованого рівня інфляції", - зазначив Ніколайчук.
За його словами, динаміку курсу гривні не підриває мета Нацбанку щодо утримання інфляції на відносно низькому рівні цього року та забезпечення її на рівні близько 5% у наступні роки.
Заступник голови НБУ додав, що, як і комунікував раніше центробанк, динаміка обмінного курсу визначається змінами в балансі попиту і пропозиції валюти на ринку.
Він зазначив, що в лютому цей баланс покращився завдяки тому, що набула чинності нова норма про повернення валютної виручки агроекспортерами протягом 90 днів замість колишніх 180 днів.
Як повідомлялося, за останні 10 днів офіційний курс гривні знизився на 1,05 грн, або 2,8% - до нового мінімуму в 39,1338 грн/$1, проте від початку року ослаблення становило 2,9%, або 1,11 грн. З моменту ж переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 6,9%, або на 2,55 грн.
Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня вони очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що надасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.
Чистий продаж доларів НБУ в 11-й тиждень 2024 року зріс до $262,6 млн, з $133,7 млн - мінімального значення за останні 11 місяців попереднього.
За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,51 млрд із $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.
Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.
Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»
|ЄС подовжить «економічний безвіз» для України, але з умовами
|Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит
|Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар упевнено зміцнюється до основних валют перед публікацією підсумків засідання ФРС
|НБУ заперечує загрозу привабливості гривні від нещодавнього ослаблення її курсу
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,1169 грн/$1
|Банки у січні видали удвічі більше іпотек, ніж торік, порівняно з груднем обсяг «просів»
|Ціни на золото стабільні на тлі уваги до ФРС, мідь відступає від 11-місячного піку
|Азійські акції принишкли перед засіданням ФРС; KOSPI зростає на підйомі ШІ
Бізнес
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню