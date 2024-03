Азіатські акції падають під тиском Китаю

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки невтішні економічні перспективи Китаю не надали особливої підтримки, тоді як втрати Волл-стріт за ніч посилилися, оскільки ринки почали нервувати перед появою нових сигналів щодо ставок у США.

Регіональні ринки також постраждали від тривалої фіксації прибутку, особливо в Японії та Австралії, оскільки викликане штучним інтелектом ралі технологічних акцій тепер, схоже, вичерпується.

Індекси Волл-стріт продемонстрували аналогічну тенденцію у нічній торгівлі. Ф'ючерси на американські акції в азіатських торгах у середу були стриманими, при цьому основна увага була приділена дводенним свідченням голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, для отримання додаткових сигналів за процентними ставками.

Очікується, що Пауелл збереже свою яструбину риторику, і рівень сигналів залишиться стабільним у короткостроковій перспективі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,2% відповідно. Настрої щодо Китаю залишалися слабкими після того, як Пекін представив дуже невтішний цільовий показник за валовим внутрішнім продуктом у 5% на 2024 рік, як і попереднього року.

Всекитайські збори народних представників 2024 року також не змогли дати будь-яких чітких вказівок про те, як Пекін планує надати додаткову підтримку китайській економіці, яка бореться з економічним відновленням після COVID.

Хоча у вівторок китайські акції закрилися зростанням, це значною мірою було пов'язано з покупками фондів, що підтримуються державою, яким Пекін доручив активніше втручатися в ринки.

Гонконгський індекс Hang Seng у середу зріс на 1%, трохи відновившись після падіння на 2,5% на попередній сесії.

Азіатські акції загалом знизилися. Японський індекс Nikkei 225 продовжив відкат від рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, тоді як ширший індекс TOPIX трохи зріс.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1%, а подальші втрати були спричинені даними, що показують, що ВВП Австралії продовжував зростати у четвертому кварталі. Але очікується, що темпи зростання у найближчі квартали зіткнуться із ще більшим тиском.

Втрати в акціях технологічних компаній спричинили зниження південнокорейського індексу KOSPI на 0,5%, оскільки акції технологічних компаній зіткнулися з тривалою фіксацією прибутку після сильного обвалу минулого місяця. Дані, що показують вищу, ніж очікувалося, споживчу інфляцію, також чинили тиск на ринки Південної Кореї.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття, хоча індекс та BSE Sensex 30 залишалися у зоні видимості недавніх рекордних максимумів.

Акції азіатських технологічних компаній також опинилися під тиском через втрати регіональних постачальників Apple Inc після того, як повідомлення ЗМІ показали, що продаж флагманського iPhone в Китаї впав на 24% за перші шість тижнів 2024 року.

Південнокорейські компанії Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc втратили близько 1% кожна, а гонконгська AAC Technologies Holdings Inc втратила 2,4%.

У Японії акції Murata Mfg Co впали на 1,2%, а акції Sony Corp, що постачає дисплеї та камери для Apple, впали на 0,4%.

Акції тайванських компаній TSMC та Hon Hai Precision Industry Co Ltd впали на 0,3% та 1,5% відповідно.