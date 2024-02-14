Азійські фондові біржі постраждали через шок CPI, Nikkei відступає від 34-річного максимуму

Більшість азіатських акцій впали в середу, слідуючи за нічним падінням на Волл-стріт після того, як стійкі дані про інфляцію в США знову викликали занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,8%, оскільки інвестори зафіксували прибутки на 34-річних максимумах, тоді як технологічні індекси зафіксували різке падіння через тривалу фіксацію прибутку в секторі.

Індекси Волл-стріт впали з рекордно високих значень у нічній торгівлі, оскільки інфляція індексу споживчих цін (CPI) у США в січні була вищою, ніж очікувалося. Читання додало більше довіри попередженням официальних осіб ФРС про те, що постійна інфляція змусить банк довше підтримувати ставки на високому рівні.

Ф'ючерсі Dow Jones впали на 0,1% під час торгів в Азії, тоді як ф'ючерсі S&P 500 та Nasdaq 100 Futures були стриманими.

Серед азіатських бірж, технологічні індекси зафіксували найкрутіший приріст, враховуючи, що сектор найбільш уразливий до найвищих ставок. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1%, оскільки він відновив торгівлю після новорічних свят за місячним календарем, а південнокорейський KOSPI впав на 1,5%, оскільки інвестори зафіксували нещодавні прибутки виробників мікросхем.

Азійські фондові біржі вдарили через шок CPI, Nikkei відступає від 34-річного максимуму

Більшість азіатських акцій впали в середу, відслідковуючи нічне падіння на Уолл-стріт після того, як стійкі дані про інфляцію в США знову викликали занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,8%, оскільки інвестори зафіксували прибутки на 34-річних максимумах, тоді як технологічні індекси зафіксували різке падіння через тривалу фіксацію прибутку в секторі.

Індекси Уолл-стріт впали з рекордно високих значень у нічній торгівлі, оскільки інфляція індексу споживчих цін (CPI) у США була вищою, ніж очікувалося, у січні. Читання додало більше довіри попередженням официальних осіб ФРС про те, що постійна інфляція змусить банк довше підтримувати ставки на високому рівні.

Ф'ючерсі Dow Jones впали на 0,1% під час торгів в Азії, тоді як ф'ючерсі S&P 500 та Nasdaq 100 Futures були приглушеними.

Серед азіатських бірж технологічні індекси зафіксували найкрутіший приріст, враховуючи, що сектор найбільш уразливий до найвищих ставок. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1%, оскільки він відновив торгівлю після місячних новорічних свят, а південнокорейський KOSPI впав на 1,5%, оскільки інвестори зафіксували нещодавні прибутки виробників мікросхем.

Незважаючи на втрати в середу, Nikkei 225 все ще залишався у полі зору потенційного рекордного рівня понад 38 000 пунктів, оскільки втрати були обмежені перспективою миролюбного Банку Японії.

Високопоставлений представник Банку Японії нещодавно дав зрозуміти, що хоча банк, ймовірно, підніме процентні ставки цього року, він робитиме це повільними темпами, що дозволяє місцевому бізнесу продовжувати отримувати вигоду з середовища низьких ставок. Наднизькі відсоткові ставки в Японії були ключовим фактором зоряного ралі Nikkei до 2023 року.

Акції, які продемонстрували сильне зростання протягом останніх двох сесій, опинилися серед найбільших учасників падіння індексу Nikkei у середу, що вказує на можливість фіксації прибутку. Акції SoftBank Group Corp. впали майже на 3% після досягнення цього тижня майже трирічного максимуму.

Втрати SoftBank сталися за падінням на 20% акцій британського виробника мікросхем Arm Holdings, в якому SoftBank володіє контрольним пакетом акцій. З минулого тижня розробник чіпів збільшив свій ринковий капітал більш ніж удвічі на тлі зростаючого галасу навколо штучного інтелекту.

Індекс ASX 200 знизився на 1%, під тиском падіння на 2,4% акцій Commonwealth Bank Of Australia - найбільшого кредитора країни.

ЦБА зафіксував зниження свого піврічного прибутку на 3% і попередив про погіршення економічних умов в Австралії, оскільки висока інфляція та відсоткові ставки з'їдають заощадження домогосподарств.

Попередження ЦБА пролунало після того, як на початку цього тижня аналог ANZ Group Holdings Ltd також зареєстрував середні доходи. Хоча квартальний виторг ANZ все ще зростав, темпи його зростання, мабуть, сповільнилися порівняно з попереднім роком.

Акції ANZ, а також Westpac Banking Corp та National Australia Bank Ltd - найбільших банків країни - впали між 1,3% та 2% у середу.

Втрати в акціях гірничодобувних компаній BHP Group Ltd та Rio Tinto Ltd також чинили тиск на ASX, оскільки ціни на сировину впали після сильних показників інфляції у США.

Ширші азіатські ринки відступили. Малайзійські акції очолили втрати в Південно-Східній Азії, знизившись на 0,6%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на негативне відкриття, а місцеві технологічні важковаговики збираються успадкувати втрати своїх американських аналогів.