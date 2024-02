Азіатські фондові індекси зростають перед виходом даних щодо індексу споживчих цін; Nikkei стрімко зростає завдяки технологічному потенціалу

Більшість азіатських акцій трохи виросли у вівторок в очікуванні ключових даних щодо інфляції в США, тоді як японський індекс Nikkei 225 зріс до 34-річного максимуму на позитивних доходах від технологічного сектора та «голубиних» сигналах Банку Японії.

Регіональні акції перейняли неоднозначну динаміку від Волл-стріт, оскільки зростання акцій США тепер, схоже, сповільнюється після рекордного зростання минулого тижня. Ф'ючерси на S&P 500, Nasdaq та Dow Jones впали приблизно на 0,1% кожен на азіатських торгах у вівторок.

Тижневі ринкові канікули в Китаї та Гонконгу призвели до того, що обсяги азіатської торгівлі були відносно низькими, а також призвели до нестачі регіональних сигналів.

Індекс Nikkei 225 став ключовим лідером серед своїх регіональних аналогів, піднявшись на 2,5% до 34-річного максимуму завдяки зростанню акцій найбільших технологічних компаній після позитивного прибутку від виробника мікросхем Tokyo Electron Ltd. та інвестиційного SoftBank Group Corp..

Акції Tokyo Electron зросли майже на 11% до більш ніж трирічного максимуму після того, як компанія зафіксувала вищий прибуток за четвертий квартал, а також відзначила зростання попиту в Китаї.

Акції SoftBank підскочили на 6,7% майже до трирічного максимуму, продовживши зростання після першого прибуткового кварталу за п'ять років. Акції також відобразили зростання акцій підрозділу Arm Holdings, який займається виробництвом мікросхем, акції якого в США зросли на 29% у понеділок на тлі ажіотажу з приводу перспектив буму штучного інтелекту.

Досягнення двох технологічних компаній поширилися на більш широкий сектор. Японські акції також продемонстрували тривале зростання після того, як заступник керуючого Банку Японії Шиничі Учіда заявив, що хоча Банк Японії підніме процентні ставки цього року, він, ймовірно, робитиме це повільними темпами, передбачаючи збереження м'яких монетарних умов для місцевих акцій.

Перспектива щодо низьких процентних ставок у Японії після серії «голубиних» сигналів з боку Банку Японії стала ключовим чинником зоряного зростання Nikkei за останні два роки.

Досягнення, зумовлені штучним інтелектом, у секторі виробництва чіпів сприяли зміцненню позицій інших азіатських ринках. Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 1%, переважно завдяки Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc.

Акції SK Hynix підскочили майже на 4% після того, як південнокорейські ЗМІ повідомили, що компанія об'єдналася з тайванською TSMC для розробки нових чіпів штучного інтелекту, оскільки все більше фірм намагається отримати вигоду з штучного буму. інтелекту. Акції TSMC, найбільшого у світі виробника мікросхем за обсягом продажів, зросли на 1,7% у торгівлі з Тайванем.

Акції інших азіатських компаній були трохи позитивними, хоча більші рухи були обмежені через вихідні на китайському ринку та очікування даних щодо індексу споживчих цін у США. Очікується, що дані покажуть, що інфляція в січні знизилася, але залишилася значно вищою за річний цільовий діапазон Федеральної резервної системи - сценарій, який не дає центральному банку особливих підстав для початку зниження відсоткових ставок.

Послаблення ставок на швидке зниження відсоткових ставок з боку ФРС стало основною проблемою азіатських ринків в останні тижні.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, оскільки приватне дослідження показало суттєве покращення споживчих настроїв на початку лютого.

Акції Філіппін стали лідерами зростання в Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,4%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття після того, як індекс індекс впав на 0,8% до майже двотижневого мінімуму.