Азіатські фондові індекси падають, оскільки відновлення Китаю сповільнюється, втрати Японії поглиблюються

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, оскільки викликане стимулюванням відновлення китайських акцій застопорилося, тоді як японський індекс Nikkei 225 ще далі відійшов від 34-річних максимумів, оскільки ставки на розворот Банку Японії, що зростають, стимулювали велику фіксацію прибутку.

Обережність перед сьогоднішньою публікацією ключових даних щодо інфляції в США, а також майбутнє засідання Федеральної резервної системи наступного тижня також тримають інвесторів у напрузі щодо ризикованих активів. Це спричинило те, що регіональні ринки значною мірою проігнорували позитивні сигнали від рекордно високого рівня закриття торгів на Волл-стріт.

Відновлювальне ралі на китайських ринках, схоже, видихлося: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite трохи впали у п'ятницю. Цього тижня ці два індекси різко зросли з п'яти- та чотирирічних мінімумів після того, як Народний банк Китаю несподівано скоротив норматив обов'язкових резервів для місцевих банків, звільнивши близько 2 трильйонів юанів (140 мільярдів доларів) ліквідності.

Цього тижня обидва китайські індекси мали додати більше 2% кожен, що є найкращим тижневим показником з липня 2023 року.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,3%, при цьому важковаговик Tencent Holdings Ltd опинився серед лідерів індексу після того, як Citibank знизив цільову ціну інтернет-гіганта, попередивши, що уповільнення темпів зростання китайської індустрії відеоігор, ймовірно, позначиться на доходах.

Hang Seng мав додати понад 5% цього тижня, відновившись із 15-місячного мінімуму.

Але аналітики запитують, яку економічну підтримку надасть подальше грошово-кредитне стимулювання китайській економіці, враховуючи, що споживчі та ділові витрати в країні залишаються слабкими. Ділова активність також не змогла суттєво підвищитися за останній рік.

Дані щодо індексу менеджерів із закупівель за січень будуть опубліковані наступного тижня і, як очікується, дадуть більше інформації про ділову активність на початку нового року.

Японський індекс Nikkei 225 показав найгірші результати за день, знизившись на 0,9%, тоді як ширший індекс TOPIX втратив 0,8%.

Обидва індекси завершать тиждень незначним зниженням, спостерігаючи сильну фіксацію прибутку після зростання до 34-річних максимумів на початку тижня.

Слабкість японських акцій відбулася після кількох яструбиних сигналів Банку Японії, зокрема керуючого Кадзуо Уеди. Уеда сказав, що хоча банк продовжить свою ультра-голубину політику в короткостроковій перспективі, кінець наднизьким відсотковим ставкам банку вже видно, особливо з урахуванням того, що інфляція наблизилася до річного цільового показника банку в 2%.

М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції з Токіо в п'ятницю підтвердили цю думку: базова інфляція впала значно нижче 2% вперше за більш ніж 20 місяців.

Хоча час потенційного розвороту Банку Японії залишається невизначеним, будь-яке підвищення процентних ставок у Японії віщує кінець майже десятиліття надм'яких грошово-кредитних умов, у яких перебували місцеві акції. "М'яка" позиція Банку Японії стала ключовим фактором стрімкого зростання акцій Японії в 2023 році.

На ширших азіатських ринках ситуація була неоднозначною. Акції Південно-Східної Азії продемонстрували різкі втрати, причому індонезійські ринки лідирували з падінням на 1%.

Південнокорейський індекс KOSPI став винятком за день, піднявшись на понад 1%, оскільки він відскочив від двомісячного мінімуму на початку січня.

Ринки Індії та Австралії були закриті.