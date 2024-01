Азіатські фондові індекси зростають на фоні підтримки Китаю; Nikkei очікує збільшення фіксації прибутку

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite показали найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,8% та 1,5% у міру подальшого відновлення з п'яти- та чотирирічних мінімумів.

Обидва індекси різко зросли у середу після того, як Народний банк Китаю зненацька знизив норматив обов'язкових резервів (RRR) для місцевих банків. RRR диктує обсяг резервів капіталу, які мають зберігатися китайськими банками, при цьому його скорочення тепер вивільняє більшу ліквідність для вливання в економіку.

НБК також зазначив, що в розробці знаходяться додаткові заходи, які допоможуть підтримати економічне зростання, що на даний момент є явною ознакою того, що Пекін планує вжити додаткових стимулюючих заходів. Ці сигнали допомогли китайським ринкам відновитись після багаторічних мінімумів після того, як ослаблення економічного зростання спровокувало масовий відтік капіталу з регіональних ринків.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%, також продовжуючи відновлення з 15-місячних мінімумів. Але більше зростання індексу стримувалося втратами акцій крупних автовиробників, які впали слідом за розчаровуючим прибутком великої компанії Tesla Inc. у четвертому кварталі.

Гонконгські акції китайських виробників електромобілів NIO Inc, Li Auto Inc та Xpeng Inc впали на 5-8%, а акції BYD, яка є ключовим конкурентом Tesla, впали на 3,5%.

Доходи Tesla посилили побоювання щодо уповільнення попиту на електромобілі, при цьому автовиробник також відзначив зниження продажів та зростання виробництва у 2024 році. Прогноз також віщував подальше зниження цін з боку виробника електромобілів, що, як очікується, ще більше знизить рентабельність у цьому секторі.

Ширші азіатські ринки продемонстрували деяке зростання. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, віддзеркалюючи оптимізм із приводу Китаю, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття після того, як індекс зріс на 1% у середу.

Тим не менш, більше зростання за межами Китаю було обмежено підвищеною обережністю напередодні засідання Європейського центрального банку, а також ключових даних щодо ВВП США за четвертий квартал, які мають бути опубліковані сьогодні. Ці дані також надійдуть лише за кілька днів до першого засідання Федеральної резервної системи у 2024 році, на якому центральний банк, як очікується, підтвердить свою позицію щодо відсоткових ставок «високих у довгостроковій перспективі».

Серед індексів, KOSPI Південної Кореї впав на 0,6%, незважаючи на те, що дані показали, що ВВП у четвертому кварталі зріс трохи більше, ніж очікувалося. Проте загальні темпи зростання залишалися слабкими.

Японський Nikkei 225 впав на 0,2%, тоді як ширший індекс TOPIX залишався без змін, оскільки інвестори продовжували отримувати прибуток від цих двох індексів, які нещодавно досягли 34-річних максимумів.

Нещодавнє ралі на японських ринках було перервано після того, як керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда дав найчіткіші сигнали про те, що центральний банк зрештою відмовиться від своєї ультра-голубини політики. Хоча він дав скромні натяки на час розвороту, його коментарів було достатньо, щоб змусити інвесторів призупинити нещодавнє зростання японських акцій.