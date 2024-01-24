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НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 кейсів
14:48 24.01.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерські платформи JFT Trade, Tier Trades, EuroTradeFX і ще 11 інвестпроєктів до списку ненадійних, збільшивши їхню загальну кількість до 235.
Як зазначено в повідомленні регулятора в середу, до списку увійшли трейдингові платформи BITFX Freedom, Morgan Option tradeFX, MISBTC INVESTMENTS, Arena Capital digital trading platforms, Cryptogo365 Ltd, XBTFX (TradFi), AAFXTrading Company LTD, WOXA LTD, а також біржі Apollox, Wealth Paramount, Finance Cryptofx.
Згідно з інформацією на сайті НКЦПФР, це перші 14 кейсів, додані до списку 2024 року.
"Ще раз нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - застерегли в Комісії.
Раніше НКЦПФР повідомляла, що серед ознак, за якими інвестпроєкт можна вважати підозрілим, - відсутність відповідних дозволів і ліцензій, агресивний маркетинг, відсутність фізичного офісу, підозріла біографія співробітників.
Повний список проєктів наведено на офіційному сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
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