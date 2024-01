НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерські платформи JFT Trade, Tier Trades, EuroTradeFX і ще 11 інвестпроєктів до списку ненадійних, збільшивши їхню загальну кількість до 235.

Як зазначено в повідомленні регулятора в середу, до списку увійшли трейдингові платформи BITFX Freedom, Morgan Option tradeFX, MISBTC INVESTMENTS, Arena Capital digital trading platforms, Cryptogo365 Ltd, XBTFX (TradFi), AAFXTrading Company LTD, WOXA LTD, а також біржі Apollox, Wealth Paramount, Finance Cryptofx.

Згідно з інформацією на сайті НКЦПФР, це перші 14 кейсів, додані до списку 2024 року.

"Ще раз нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - застерегли в Комісії.

Раніше НКЦПФР повідомляла, що серед ознак, за якими інвестпроєкт можна вважати підозрілим, - відсутність відповідних дозволів і ліцензій, агресивний маркетинг, відсутність фізичного офісу, підозріла біографія співробітників.

Повний список проєктів наведено на офіційному сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".