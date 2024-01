Азіатські акції зростають, лідирує Nikkei на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту; Китай відстає

Більшість азіатських акцій зросла в понеділок, при цьому японські акції лідирували, оскільки ажіотаж навколо штучного інтелекту підштовхнув інвесторів до технологій, тоді як китайські ринки продовжували знижуватися на тлі постійних побоювань уповільнення відновлення економіки.

Регіональні акції отримали позитивний поштовх від Волл-стріт після того, як фондові індекси США досягли рекордних максимумів у п'ятницю на тлі зоряного зростання у технологічному секторі. Покупки у сфері технологій багато в чому були викликані надіями на те, що попит на розробки в галузі штучного інтелекту, що зростає, стимулюватиме відновлення інтересу до цього сектору.

Найбільше від цієї ідеї виграли японські акції: індекс Nikkei 225 виріс на 1,2% до нового 34-річного максимуму, тоді як ширший індекс TOPIX додав 0,7% і також торгувався на найвищому рівні з 1990 року.

Акції Yamaha Motor Co Ltd були найкращими в індексі Nikkei, піднявшись на 5,4% після того, як компанія оголосила про операцію з купівлі виробника електродвигунів Torqeedo у німецької Deutz AG. Це ознака того, що застарілий виробник мотоциклів планує і надалі просуватися на ринок електромобілів.

Більш широке зростання японських акцій було викликане впевненістю в тому, що Банк Японії в основному збереже свою ультра-голубину політику після завершення засідання у вівторок.

М'яка позиція Банку Японії стала основною точкою підтримки для японських ринків з огляду на те, що грошово-кредитні умови в країні залишалися вкрай м'якими, навіть незважаючи на те, що більшість інших великих центральних банків почали підвищувати ставки протягом останніх двох років.

Акції основних японських технологічних компаній, особливо тих, які пов'язані із сектором виробництва мікросхем, також продемонстрували сильне зростання. Акції Advantest Corp. і Tokyo Electron додали 3% та 1% відповідно.

Азіатські ринки у понеділок зросли, чому сприяли, головним чином, технологічні досягнення після того, як TSMC - найбільший у світі контрактний виробник мікросхем - запропонував позитивний прогноз на 2024 рік на тлі попиту, що стимулюється штучним інтелектом.

Позитивні коментарі компанії спровокували сильне зростання акцій світових виробників мікросхем минулого тижня, і це зростання продовжилося й у понеділок.

Акції південнокорейських виробників мікросхем Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc зросли більш ніж на 1% кожна, хоча ширший індекс KOSPI залишився без змін.

Оптимізм із приводу штучного інтелекту також допоміг технологічному сектору витримати зростаючі ставки на те, що Федеральна резервна система довше утримуватиме процентні ставки на високому рівні. CME Fedwatch tool тепер показав, що трейдери оцінюють велику ймовірність того, що ФРС у березні збереже ставки на стабільному рівні порівняно з попередніми прогнозами зниження на 25 базисних пунктів.

Успіхи в технологічному секторі допомогли австралійському індексу ASX 200 піднятися на 0,5%, незважаючи на слабкість акцій основних гірничодобувних компаній. Акції компанії з видобутку рідкісноземельних металів Lynas Rare Earths Ltd впали на 1,8% після того, як вона зафіксувала зниження квартального виторгу більш ніж на 50% через млявий попит у Китаї.

Китайські акції в понеділок, як і раніше, виділяються серед своїх азіатських аналогів, торгуючись в діапазоні від нуля до мінімуму на тлі побоювань щодо уповільнення відновлення економіки в країні.

Індекс блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,2% майже з п'ятирічного мінімуму, а Shanghai Composite впав на 0,5%. Втрати на фондових ринках материкового Китаю спричинили падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1,4% до нового 15-місячного мінімуму.

Китайські акції демонстрували найгірші результати в Азії до 2023 року, оскільки відновлення економіки після COVID значно не здійснилося. Нещодавні дані, що показують слабкість країни, призвели до того, що вони продовжили ці втрати до 2024 року.

Народний банк Китаю зберіг базову процентну ставку за кредитами на рекордно низькому рівні в понеділок, сигналізуючи, що має обмежений потенціал для пом'якшення грошово-кредитних умов і підтримки економічного зростання.

Індійські ринки були закриті через особливе свято, присвячене відкриттю храму в Північній Індії. Ф'ючерси на Nifty 50 вказують на ще більшу слабкість індексу після хвилі фіксації прибутку минулого тижня.

Торговці були стурбовані через будь-яке потенційне міжгромадне насильство в країні, викликане відкриттям храму, який став спірним моментом в індуїстсько-мусульманських відносинах.