Азіатські акції падають на тлі невизначеності ФРС та обережності Китаю

Більшість азіатських акцій у середу знизилися, оскільки неприйняття ризику, перед заключним засіданням Федеральної резервної системи цього року, залишалося високим, а невтішний звіт щодо інфляції у США посилив невизначеність щодо перспектив центрального банку.

Занепокоєння щодо слабкого економічного зростання в Китаї також продовжувало тиснути, оскільки місцеві акції фіксували стійкі втрати після того, як дані раніше цього тижня сигналізували про поглиблення дефляційної тенденції в країні.

Китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 показав найгірші результати за день, опустившись на 1% і торгуючись трохи вище п'ятирічного мінімуму, тоді як Shanghai Composite втратив 0,6%.

Втрати акцій материкового Китаю спричинили падіння гонконзького Hang Seng на 1%.

Як показали останні дані, дезінфляція в Китаї погіршилася в листопаді, що посилило побоювання щодо тривалого економічного спаду найбільшої економіки Азії. Дані інфляції також з'явилися після низки інших середніх показників за листопад.

Ринки не отримали особливої підтримки з боку китайських чиновників, які обіцяли додаткові заходи стимулювання, оскільки високопосадовці Комуністичної партії закликали до збільшення бюджетних видатків та підтримуючої політики.

Ширші азіатські ринки були значною мірою стримані, оскільки інвестори причаїлися перед засіданням ФРС. Дані, що показують невелике зростання інфляції у США, посилили невизначеність щодо того, коли центральний банк може почати знижувати ставки у 2024 році.

Але ринки, як і раніше, переконані, що ФРС сьогодні збереже ставки на колишньому рівні. Ця ідея принесла деяке полегшення азіатським ринкам, як і сильне закриття торгів на Волл-стріт.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,5%, продовжуючи зростання третю сесію поспіль на тлі впевненості в тому, що Банк Японії продовжуватиме свою ультра-м'яку політику довше.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, а акції постачальника медичних послуг Sigma Pharmaceuticals Ltd зросли на 50% після того, як він погодився на злиття з Chemist Warehouse Group.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5%, тоді як індонезійські акції очолили зниження в Південно-Східній Азії, впавши на 0,6%.

Зростання ставок на менш агресивну позицію ФРС у 2024 році призвело до зіркового зростання азіатських акцій за останній місяць. Але тепер ці ставки будуть перевірені пізніше в середу і очікується, що центральний банк оголосить про свій прогноз на 2024 рік.

Індійські фондові індекси відступають від рекордних максимумів на тлі зростання інфляції

Індійський індекс Nifty 50 відкрився в середу трохи слабше, ще більше відступивши від рекордних максимумів, досягнутих раніше цього місяця.

Дані у вівторок показали, що інфляція індексу споживчих цін в Індії різко зросла у листопаді, що відповідає запобіганню Резервного банку Індії про відновлення інфляції. Зростання було зумовлене головним чином зростанням цін на продукти харчування.

Вища інфляція становить деякий ризик для індійської економіки, що є найбільш швидкозростаючою великою економікою у світі. Але оптимізм з приводу економіки в поєднанні з ймовірністю переобрання правлячої партії БДП стали ключовими рушійними силами ралі індійських акцій цього року.