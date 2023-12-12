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Азіатські акції ростуть на тлі інфляції та насиченого тижня для центральних банків

07:43 12.12.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій у вівторок трохи виросли, при цьому японські ринки торгувалися позитивно на тлі оптимістичного прогнозу Банку Японії, тоді як обережність щодо Китаю та безліч майбутніх індикаторів тримали трейдерів у напрузі.

Ринки були в основному зосереджені на майбутніх даних по інфляції в США за індексом споживчих цін (ІСЦ) пізніше того ж дня, а також на рішенні Федеральної резервної системи за відсотковою ставкою в середу, яке, як багато хто очікує, задасть тон грошово-кредитної політики США у 2024 році.

Японський індекс Nikkei 225 показав один із найкращих показників за день, продовжуючи впевнене зростання з понеділка після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Банк Японії заявив, що не бачить необхідності поспішати зі згортанням своєї ультра-голубини політики.

У звітах зазначається, що грошово-кредитна політика Японії в даний час залишатиметься значною мірою м'якою, що робить країну винятком в умовах високих процентних ставок. Ця ідея стала ключовим фактором зростання цьогорічного японського фондового ринку.

Інфляція виробників у Японії також трохи зросла у листопаді, як показали дані у вівторок, хоча дані не вплинули на ставки на розворот Банку Японії.

Китайська блакитна фішка Shanghai Shenzhen CSI 300 коливалася біля п'ятирічного мінімуму, в той час, як Shanghai Composite рухався у вузькому діапазоні. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,8% на тлі відновлення акцій нерухомості на тлі надій на посилення державної підтримки сектора, що відчуває труднощі.

Місцеві акції різко впали у понеділок після того, як дані за вихідні показали, що у листопаді Китай ще більше скотився до дефляції. Але вони відшкодували більшість денних втрат на тлі повідомлень про те, що китайські державні фонди скуповують місцеві біржові фонди.

Ці звіти з'явилися в той час, коли Пекін щосили намагається підтримати економічне зростання і вселити довіру інвесторів до країни після низки похмурих економічних показників за листопад. Китайські акції також є одними з найгірших в Азії цього року.

Високопоставлений банкір Bank of America попередив, що ринок нерухомості Китаю, ймовірно, залишиться ключовою точкою для економіки в наступному році.

Побоювання щодо Китаю утримували торгівлю на азіатських ринках у вузькому діапазоні. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,5%, оскільки дані показали невелике покращення споживчих настроїв на початку грудня.

Південнокорейський KOSPI додав 0,4%, а філіппінські акції втратили 0,2% після того, як дані показали різке падіння експорту у листопаді.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття після того, як індекс індекс відступив від рекордних максимумів.

Основну увагу буде приділено даними інфляції в Індії, які будуть опубліковані пізніше того ж дня, всього через кілька днів після того, як Резервний банк попередив про потенційний сплеск інфляції.

Вища інфляція обіцяє погані новини для індійської економіки, яка цього року входить до найбільших великих економік світу. Оптимізм щодо цього зростання став ключовим фактором, що вплинув на рекордне зростання Nifty за останні два тижні.
За матеріалами: investing.com
 

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