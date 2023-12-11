Азіатські акції зростають: у центрі уваги ФРС та проблеми з дефляцією в Китаї

Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, хоча й незначно, оскільки інвестори принишкли перед низкою ключових засідань центральних банків цього тижня, тоді як китайські акції різко впали на тлі ознак дефляції в країні.

Регіональні ринки сприйняли позитивні сигнали з Волл-стріт після того, як фондові індекси США зросли в п'ятницю після виходу сильніших, ніж очікувалося, даних щодо ринку праці. Дані вказували на деяку стабільність найбільшої економіки світу, хоча трейдери також оцінювали менші шанси на дострокове зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Ф'ючерси на американські акції у понеділок залишалися без змін.

Японський Nikkei 225 продемонстрував найкращий результат серед аналогів, піднявшись на 1,6%, оскільки він оговтався від різких втрат, що спостерігалися минулого тижня. Яструбові сигнали Банку Японії завдали удару по місцевих акціях, хоча перспектива щодо м'яких грошово-кредитних умов у Японії, як і раніше, підтримувала в інвесторів бугаєвий оптимізм щодо місцевих акцій.

Азіатські ринки загалом трохи зросли, хоча побоювання з приводу Китаю та обережність перед засіданням Федеральної резервної системи цього тижня стримували зростання. Хоча очікується, що центральний банк збереже ставки на колишньому рівні, його прогноз на 2024 рік, особливо щодо того, коли він планує розпочати зниження ставок, уважно відстежуватиметься.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, а південнокорейський KOSPI - на 0,1%. Крім ФРС, рішення щодо відсоткових ставок також приймаються Банком Англії, Європейським центральним банком та Швейцарським національним банком.

Індекс «блакитних фішок» Китаю Shanghai Shenzhen CSI 300 опустився на 1,3% до найнижчого рівня з початку 2019 року, тоді як Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng також зафіксували аналогічне зниження.

Дані, опубліковані у вихідні, показали, що споживча інфляція в Китаї в листопаді впала найшвидшими темпами за три роки, тоді як інфляція виробників знизилася 14-й місяць поспіль.

Дані показали, що витрати Китаю не зростають, незважаючи на заходи щодо забезпечення ліквідності з боку Пекіна - тенденція, яка не обіцяє нічого доброго для найбільшої економіки Азії. На даний час у Китаї спостерігається дефляція вже два місяці поспіль, що передбачає незначне пожвавлення економічної активності в найближчі місяці.

Дані щодо інфляції також з'явилися за кількома неоднозначними економічними показниками за листопад і викликали дедалі більше закликів інвесторів до вжиття додаткових заходів стимулювання з боку Пекіна.

Китайські акції показали гірші результати в Азії цього року на тлі негативу в економіці, що зберігається.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на дещо слабке відкриття в понеділок, оскільки інвестори збираються зафіксувати великий прибуток після того, як минулого тижня індекс досягнув серії рекордних максимумів.

Нещодавнє зростання індійських акцій дозволило їм подолати позначку в 4 трильйони доларів за загальною оцінкою, і це було викликане оптимізмом з приводу найбільш швидко зростаючої великої економіки світу.

Перемога правлячої партії БДП на виборах у ключовому штаті, яка забезпечує їй добрі результати на загальних виборах 2024 року, також посилила оптимізм щодо індійських ринків.

Цього тижня увага зосереджена на важливих даних щодо споживчої інфляції після того, як Резервний банк попередив про потенційне зростання інфляції в листопаді.