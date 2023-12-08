Азіатські акції змішані перед даними щодо зайнятості в США; Nikkei зазнав поразки від агресивно налаштованого Банку Японії

Більшість азіатських акцій у п'ятницю трохи зростають: китайські ринки частково відіграли нещодавні втрати, а японський індекс Nikkei 225 різко впав після того, як Банк Японії натякнув, що зрештою планує розпочати посилення грошово-кредитної політики.

Більш загальні настрої залишалися переважно на межі напередодні публікації ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які також вийдуть лише за кілька днів до останнього засідання Федеральної резервної системи цього року.

Індекс Nikkei 225 показав найгірші результати за день, впавши на 1,8% до майже місячного мінімуму після того, як голова Банку Японії Кадзуо Уеда в четвер описав варіанти, які банку доведеться відмовитися від наднизьких процентних ставок.

Його коментарі стали яскравим сигналом про те, що третій за величиною центральний банк у світі планує посилити свою ультра-голубину політику в 2024 році, і спровокували різке ралі єни.

Але Уеда, як і раніше, дотримувався своєї позиції щодо того, щоб політика залишалася вільною в короткостроковій перспективі, посилаючись на необхідність підтримати економічне зростання.

Цій думці сприяли переглянуті дані щодо валового внутрішнього продукту Японії у третьому кварталі, які показали більше, ніж спочатку очікувалося, зниження економічного зростання. Слабкі дані, які також пішли за слабкими показниками витрат домогосподарств, чинили тиск на настрої щодо місцевих акцій.

Розворот Банку Японії потенційно означає кінець кількох років м'якої політики, якою користувалися японські акції. М'яка політика також стала ключовим чинником цьогорічного зоряного ралі японських акцій.

Китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,2%, трохи відновившись з майже п'ятирічного мінімуму, а Shanghai Composite додав 0,3%. Гонконгський індекс Hang-Seng впав на 0,4%.

Цього тижня всі три індекси втратять від 1,5 до 3,5%, оскільки настрої щодо Китаю були підірвані попередженням про кредитний рейтинг від Moody's.

Рейтингове агентство попередило, що економіка Китаю зіткнулася з додатковими перешкодами через спад на ринку нерухомості, а також посередні заходи Пекіна щодо підтримки зростання.

Змішані дані з торгівлі за листопад також мають вплив, оскільки незначне збільшення експорту було значною мірою компенсовано несподіваним зниженням імпорту, що сигналізувало про охолодження попиту в Китаї.

Наступного тижня з'являться нові дані стосовно економіки Китаю, що базуються на даних з промислового виробництва та роздрібних продажів за листопад.

На ширших азіатських ринках ситуація була неоднозначною. Австралійський індекс ASX 200 додав 0,2%, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,9% завдяки зростанню акцій важковагових технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на приглушене відкриття у п'ятницю після того, як індекс упав із рекордних максимумів на останніх сесіях.

Основна увага була зосереджена на согоднішньому засіданні Резервного банку Індії, на якому очікується, що центральний банк збереже ставки без змін п'ятий місяць поспіль на тлі сталого економічного зростання Індії.

Оптимізм з приводу економіки Індії став ключовим фактором зростання фондового ринку цього року, оскільки країна в третьому кварталі залишалася самою швидкозростаючою великою економікою.

Але місцеві акції, ймовірно, мають зафіксувати прибуток на майбутніх сесіях, особливо з огляду на те, що інвестори зафіксують деякий прибуток до кінця року.