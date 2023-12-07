У Нацбанку розглядають можливість подальшого послаблення валютних обмежень

У Національному банку вивчають можливість подальшого послаблення валютних обмежень, зокрема, розглядають питання дозволу на репатріацію "нових" дивідендів.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Національного банку Андрій Пишний за підсумками VІ Міжнародного форуму корпоративних директорів.

"Виокремлю дві теми з обговорення, які цікавили чи не найбільше. По-перше, подальше пом'якшення валютних обмежень, зокрема репатріація "нових" дивідендів. Дуже актуальна тема для бізнесу. І спочатку скажу про загальний трек. Валютна лібералізація - це саме той вектор, який ми бачимо перед собою. Ми готові поступово повертатися до ринкових умов функціонування й рухаємося в цьому напрямі досить активно, розуміючи, що бізнесу потрібно більше свободи дій", - зазначив Пишний.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НБУ вже 54 рази переглядав установлені обмеження, востаннє 30 листопада, коли, зокрема, забезпечив нові можливості страхування експорту через порти України.

"Наразі ми майже завершили реалізацію першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень. Попереду ще два. Зараз ми розглядаємо питання дозволу на репатріацію "нових" дивідендів. Ми глибоко аналізуємо його, працюємо над формуванням найприйнятнішого дизайну й етапності пом'якшення. Я не буду давати жодних запевнень щодо строків реалізації. Будь-які кроки в цьому напрямі здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови, без ризиків для макрофінансової стабільності", - підкреслив голова НБУ.

Друга тема обговорення стосувалась поліпшення якості корпоративного управління.

"Державні банки потребували реформи корпоративного управління. Можу засвідчити, що ми впоралися з цим завданням. Так, ситуація в розрізі банків відрізняється, залишається проблематика, яка вимагає реагування, але в цілому корпративне управління державних банків, наразі, знаходиться на абсолютно новому рівні. Ми пройшли вже другий етап - оновили склад наглядових рад, залучивши в банківський сектор надзвичайно якісну експертизу", - сказав Пишний.

Тепер наглядові ради мають виконати свою функцію і відпрацювати зі 100% коефіцієнтом корисної дії, насамперед щодо здійснення стратегічного планування. Очільник Нацбанку наголосив, що не можна жити в стратегічній рамці, яка була встановлена ще у березні 2022 року. Ефективна стратегія повинна враховувати контекст, поточний стан, нові виклики і перспективи, оцінку стійкості і чіткий розподіл сфер. Це компетенція наглядових рад.

"Таке концентрування уваги на державних банках змістило фокус від решти сектору. Однак ми вважаємо, що рівень корпоративного управління в приватних банках також має бути суттєво поліпшений, тому ми розпочали серію зустрічей з наглядовими радами системно важливих банків. Водночас важливо підкреслити, що сьогодні банки перебувають у хорошій формі. В цьому ми впевнилися під час оцінки стійкості 20 найбільших банків, яку майже завершили", - підсумував Пишний.

Як повідомлялось, Національний банк із 1 грудня пом'якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян, зокрема, скасовує усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.