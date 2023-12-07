Азіатські акції падають через слабкість Китаю, Nikkei падає на тлі переговорів Банку Японії

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки постійні побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї погіршили настрої, тоді як японські акції різко впали, оскільки керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда обговорював варіанти потенційного розвороту від негативних процентних ставок.

Китайські ринки продовжують відставати від своїх азіатських аналогів: індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,5% майже до п'ятирічного мінімуму. Індекс Shanghai Composite втратив 0,5% і торгувався на рівні більш як місячного мінімуму, тоді як гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,9% до 13-місячного мінімуму.

Дані торгівлі за листопад показали незначне поліпшення ситуації в китайській економіці. У той час, як профіцит торговельного балансу країни зріс більше, ніж очікувалося, на тлі помірного відновлення експорту, несподіване зниження імпорту показало, що місцевий попит залишається слабким.

Настрої щодо Китаю підірвали загрозу зниження кредитного рейтингу Moody's на початку цього тижня. Рейтингове агентство відзначило зростання ризиків для економіки через обвал ринку нерухомості, а також відсутність чіткої політичної підтримки з боку уряду.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,6%, оскільки керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда заявив, що банк зіткнеться з «ще складнішою ситуацією» у грудні та січні.

Уеда також обговорив варіанти підвищення процентних ставок з рекордно низького рівня, що посилило очікування того, що Банк Японії припинить свою надм'яку політику 2024 року. Розворот Банку Японії покладе край майже десятиріччю м'якої грошово-кредитної політики, якою користувалися японські акції, що також було ключовим чинником їх зоряного ралі цього року.

Тим не менш, Уеда наголосив на необхідності м'якої політики в короткостроковій перспективі, пославшись на потенційну слабкість японської економіки.

Азіатські ринки загалом впали за слабкими сигналами з боку Китаю, тоді як негативне закриття торгів на Уолл-стріт напередодні ввечері дало регіональним індексам мало позитивних сигналів. Ринки були значною мірою на межі перед ключовим показником зайнятості в несільськогосподарському секторі США у п'ятницю, який, як очікується, дасть більше сигналів щодо спрямування грошово-кредитної політики.

Проте очікування менш агресивної політики Федеральної резервної системи призвели до стрімкого зростання азіатських акцій за останній місяць, оскільки ринки роблять ставку на те, що центральний банк більше не підвищуватиме ставки і почне пом'якшувати політику вже у березні 2024 року.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4% у четвер, оскільки у жовтні профіцит торговельного балансу країни зріс менше, ніж очікувалося, а експорт, особливо до Китаю, не покращився.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1%, а тайландський індекс SET став лідером падіння в Південно-Східній Азії з падінням на 0,7%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, при цьому індекс мав охолонути після закриття на рекордних максимумах протягом трьох сесій поспіль. Увага також була звернена на засідання Резервного банку Індії цієї п'ятниці на тлі деякого уповільнення інфляції в Індії останнім часом.