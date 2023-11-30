Азіатські фондові індекси знаходяться під тиском слабких даних щодо Китаю, але в листопаді очікуються сильні результати

Більшість азіатських акцій у четвер трималися у вузькому діапазоні після того, як дані з Китаю вказали на стійку слабкість найбільшої економіки регіону, хоча більшість індексів продемонстрували сильне зростання у листопаді.

Ослаблення побоювань щодо підвищення процентних ставок у США, миролюбна поведінка Банку Японії та невелика кількість вигідних покупок стали ключовими факторами ралі азіатських акцій у листопаді. Але китайські біржі цього місяця значною мірою відставали від своїх аналогів через стійкі побоювання з приводу уповільнення економічного відновлення.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite трохи зросли у четвер, як і Hang Seng. Дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність Китаю в листопаді скоротилася більше, ніж очікувалося.

У невиробничій діяльності зафіксовано найслабше місячне зростання у 2023 році, тоді як загальна ділова активність також наблизилася до зони спаду, тенденція, яка востаннє спостерігалася у розпал кризи Covid-19.

Ці дані посилили побоювання щодо економічного спаду в Китаї, особливо в той час, коли країна бореться із погіршенням попиту у своїх найбільших експортних напрямках. Але трейдери також роблять ставку на те, що ця тенденція спричинить комплексні заходи стимулювання з боку Пекіна.

Проте у листопаді китайські акції пропустили зростання порівняно з азіатськими аналогами. Індекс CSI 300 втратить 2,1%, у той час як Shanghai Composite та Hang Seng практично не змінилися за місяць.

Азіатські ринки в четвер продемонстрували невелике зростання, але все одно очікували на сильне зростання в листопаді.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, оскільки дані показали, що кількість дозволів на будівництво нових будівель у жовтні різко зросла після затишшя, що тривало більшу частину року. Однак інші дані показали, що приватні капітальні витрати у третьому кварталі зросли менше, ніж очікувалося.

ASX мав додати близько 3,9% у листопаді.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після сильного зростання середи. Оптимізм з приводу економіки Індії, яка цього року є найбільшою економікою, що швидко зростає, призвів до того, що індекс Nifty в листопаді підніметься на 5,3%.

Увага також була зосереджена на майбутніх даних щодо валового внутрішнього продукту Індії за вересневий квартал, які, як очікується, покажуть сильне, хоч і сповільнене зростання економіки.

Японський індекс Nikkei 225 практично не змінився в четвер після неоднозначних даних із роздрібного продажу та промислового виробництва. Але миролюбний Банк Японії та безліч позитивних квартальних звітів привели Nikkei до зростання на 7,9% у листопаді, при цьому індекс також залишається близьким до 33-річного піку.

Індекс KOSPI Південної Кореї у четвер не змінився після того, як Банк Кореї зберіг процентні ставки на стабільному рівні, як і очікувалося. Дані з промислового виробництва за жовтень не виправдали очікувань.

Але KOSPI показав найкращий результат серед азіатських бірж у листопаді, піднявшись на 10,6% завдяки зростанню акцій важковагових технологічних компаній. На початку листопада індекс продемонстрував внутрішньоденний стрибок майже на 6% після того, як уряд заборонив короткі продажі на внутрішніх ринках.