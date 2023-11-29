Азіатські фондові індекси стримані, оскільки обережність Китаю обмежує підтримку ФРС

Більшість азіатських акцій у середу трималися у вузькому діапазоні із обачливістю перед ключовими економічними показниками Китаю, які компенсували оптимізм, що зростає, з приводу швидкого розвороту Федеральної резервної системи.

Регіональні акції отримали деякі позитивні сигнали від Волл-стріт після того, як кілька представників ФРС висловили сумніви щодо більш високих процентних ставок. Відомий яструб Крістофер Воллер заявив, що банк, швидше за все, збереже ставки без змін до кінця року і що послаблення інфляції призведе до того, що банк почне знижувати ставки в 2024 році.

Його коментарі посилили ставки на те, що ФРС може розпочати зниження ставок вже у березні 2024 року, що стимулювало приплив коштів до активів, орієнтованих на ризик. Високі відсоткові ставки в США були ключовим моментом тиску на азіатські ринки цього року, оскільки потоки іноземного капіталу в регіон зникли.

Але зростання азіатських бірж було обмежене обережністю щодо Китаю напередодні публікації ключових даних щодо індексу менеджерів із закупівель (PMI), які мають вийти у четвер. Очікується, що дані покажуть стійкий спад виробничої активності у Китаї - найбільшого економічного драйвера країни.

Інвестори, як і раніше, неохоче ставилися до китайських акцій перед публікацією: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite знизилися на 0,5% і 0,2% відповідно. Втрати на фондових ринках материкового Китаю також спричинили падіння індексу Hang Seng у Гонконгу на 1,1%.

Попередження про скорочення споживчих витрат від компанії з доставки їжі Meituan також послабило настрої щодо Китаю. Акції компанії впали на 8,2% і показали найгірші результати серед Hang Seng, хоча у третьому кварталі вони показали сильний прибуток.

Обережність щодо Китаю утримувала торги на більшості інших азіатських бірж у вузькому діапазоні з огляду на те, що ця країна є ключовим джерелом експортного попиту для більшої частини регіону.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, а японський індекс Nikkei 225 додав 0,2%. У четвер також будуть опубліковані дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у двох країнах.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на позитивне відкриття, при цьому акції Adani Group, ймовірно, продовжать зростання після того, як Верховний суд відклав рішення щодо петицій проти конгломерату у зв'язку з звинуваченнями, висунутими компанією Hindenburg Research на початку цьогороку.

Акції Adani Enterprises Ltd, флагманської компанії конгломерату, зросли майже на 9%.

Австралійський індекс ASX 200 показав найкращий результат за день, піднявшись на 0,4% після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін у жовтні впала більше, ніж очікувалося.

Дані показали, що високі процентні ставки мали очікуваний ефект на зниження інфляції, а також породили надії на те, що Резервний банк Австралії не підвищуватиме процентні ставки далі.

Але значення, як і раніше, залишалося значно вищим за цільовий діапазон РБА, тоді як базова інфляція також залишалася стійкою. Це, ймовірно, вказує на те, що процентні ставки в Австралії залишатимуться високими протягом більш тривалого часу протягом найближчих місяців.