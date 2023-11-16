Азіатські акції падають зі зростанням прибутковості; Проблеми з нерухомістю у Китаї зберігаються

Азіатські акції впали в четвер, скасувавши недавнє зростання, оскільки сильні дані щодо роздрібних продажів у США призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій, тоді як китайські акції різко впали на ознаках перешкод, що продовжуються на ринку нерухомості.

На регіональних ринках також спостерігалася певна фіксація прибутку після сильного зростання на початку цього тижня, оскільки ринки оцінили велику ймовірність того, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки.

Але ці ставки були дещо компенсовані сильнішими, ніж очікувалося, даними щодо роздрібних продажів у США, які спровокували відновлення прибутковості казначейських облігацій та долара. Зростання роздрібних витрат, як і раніше, може призвести до зростання інфляції та викликати агресивну реакцію з боку ФРС.

Це забезпечило слабкий вихід на регіональні ринки: японський індекс Nikkei 225 впав на 0,8%, хоча дані показали деяке покращення експорту.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,2%, тоді як індонезійські акції лідирували у Південно-Східній Азії, впавши на 0,4%.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5%, оскільки дані показали більший, ніж очікувалося, зростання зайнятості у жовтні. Проте вищий рівень безробіття та уповільнення зростання кількості відпрацьованих годин дозволяють припустити, що ринок праці може охолоджуватися після сильного зростання минулого року.

М'якіший ринок праці дає Резервному банку Австралії менше стимулів продовжувати підвищувати процентні ставки - сценарій, який є позитивним для австралійських ринків. Але охолодження ринку праці також свідчить про посилення економічних перешкод країни.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на слабке відкриття, при цьому важковаговики з технологічного сектору зазнають деяких втрат після сильного зростання середи.

Грошово-кредитна політика США залишається в центрі уваги, і багато представників ФРС збираються виступити у четвер та п'ятницю. Більшість чиновників дотримуються своєї позиції, згідно з якою ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу, що є поганою ознакою для азіатських ринків.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у четвер впали на 0,9% та 0,6% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 1,6%.

Котирування забудовників, включаючи Wharf Real Estate та Longfor Properties Co Ltd, впали між 1% та 3%.

Настрої щодо Китаю було підірвано даними, що показують стійке зниження цін на житло протягом жовтня, що вказує на те, що величезний ринок нерухомості країни залишається під тиском.

У той час як інші економічні показники цього тижня, особливо промислове виробництво та роздрібні продажі, показали деяку стійкість, більшість даних за жовтень вказала на стійку слабкість китайської економіки.

Занепокоєння з приводу сектора нерухомості дуже вплинула на китайські ринки, оскільки кілька великих забудовників щосили намагаються реструктурувати свої борги. На цей сектор припадає близько чверті ВВП Китаю.

Масове вливання ліквідності з боку Народного банку також надало лише обмежену підтримку акціям.

Ринки також мало відреагували на поновлення переговорів на високому рівні між США та Китаєм після того, як президент Сі Цзіньпін зустрівся з американським колегою Джо Байденом у Сан-Франциско цього тижня. Вони домовилися відкрити президентську гарячу лінію, а також відновити військовий зв'язок, який за останній рік дуже ускладнився.

Але Байден все ж таки назвав Сі «диктатором» на прес-конференції після саміту - коментар, який, як очікується, не сподобається китайській владі.