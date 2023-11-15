Азіатські акції зростають на тлі зниження інфляції в США та заходів стимулювання Китаю

Більшість азіатських акцій різко зросли в середу, оскільки слабкі дані щодо інфляції в США породили надії на припинення підвищення процентних ставок, тоді як масштабне вливання ліквідності з боку центрального банку Китаю також посилило схильність до ризику.

Акції технологічних компаній продемонстрували величезне зростання, слідуючи за аналогами в США, оскільки слабкі дані щодо інфляції знизили дохідність казначейських облігацій.

Це супроводжувалося вливанням ліквідності у розмірі 600 млрд. юанів (82,7 млрд. доларів США) Народним банком Китаю, оскільки він залишив середньострокові кредитні ставки без змін. Вливання ліквідності було спрямовано головним чином на підтримку млявого економічного зростання з допомогою стимулювання збільшення кредитування країни.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,9% та 0,5% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 2,7% і став найкращим показником в Азії за день, а також отримав вигоду від сили акцій великовагових технологічних компаній.

Вливання ліквідності НБК супроводжувалося даними, що показують деяку стійкість китайської економіки, оскільки промислове виробництво та роздрібні продажі у жовтні зросли більше, ніж очікувалося.

Але інші індикатори все ж таки показали деяку слабкість економіки, оскільки інвестиції в основний капітал сповільнилися, а продажі нерухомості продовжували знижуватися.

«Загальний сенс полягає в тому, що справи йдуть повільно в більш позитивному напрямку, але економіка все ще потребує підтримки ліквідності, яку, схоже, починає надавати НБК, а також трохи більш корисної бюджетної політики, яку займає центральний уряд», написали в Примітка аналітики ING.

Технологічні азіатські біржі показали найкращі результати за день: південнокорейський KOSPI виріс на 2,1%, а японський Nikkei 225 додав 2,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також вказують на позитивне відкриття, особливо на тлі зростання акцій важковагових технологічних компаній, таких як Infosys Ltd та Wipro Ltd.

Акції регіональних технологічних компаній зросли в порівнянні з аналогами зі США після того, як дані показали, що споживча інфляція в США в жовтні зросла менше, ніж очікувалося. Дані підсилили надії на те що, що ФРС не варто очікувати особливого стимулу для подальшого підвищення відсоткові ставки.

Ця ідея знизила доходність казначейських облігацій, які були основним джерелом тиску на технологічний сектор цього року.

Інші азіатські ринки також продемонстрували значне зростання. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,5% до майже двомісячного максимуму, тоді як індонезійські акції очолили зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 1,5%.

Японський індекс Nikkei 225 виявився одним із найкращих показників дня, піднявшись на 2,2%, незважаючи на слабші, ніж очікувалося, дані щодо валового внутрішнього продукту за третій квартал.

ВВП скоротився на 0,5% проти очікувань падіння на 0,1%.

Однак ці показники наголосили на необхідності застосування додаткових заходів підтримки японської економіки та породили надії на те, що Банк Японії й надалі відкладатиме свій вихід зі своєї ультра-голубиної позиції.

М'яка позиція Банку Японії була одним із головних факторів, що вплинули на ралі японських акцій цього року, враховуючи, що він був одним із небагатьох великих центральних банків, які все ще утримували процентні ставки на наднизькому рівні.