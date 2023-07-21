Фінансові новини
- |
- 21.07.23
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські фондові індекси знижуються, оскільки зневіра у сфері технологій переважує стимули Китаю
08:36 21.07.2023 |
Більшість азіатських акцій у п'ятницю коливалися від нуля до мінімуму, оскільки інвестори зважили додаткові заходи стимулювання з боку Китаю на тлі слабкості акцій технологічних компаній, після того, як гігант із виробництва мікросхем TSMC представив похмурі прогнози на рік.
Головний орган економічного планування Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ, оприлюднив нові заходи, спрямовані на збільшення витрат у автомобільному секторі та секторі побутової електроніки.
Цей крок було зроблено на тлі обіцянок Пекіна про більшу політичну підтримку після того, як дані показали, що відновлення економіки Китаю різко сповільнилося у другому кварталі.
Гонконгський індекс Hang Seng був найкращим в Азії, піднявшись на 0,7% завдяки зростанню китайських акцій, зареєстрованих на місцевому ринку.
Але індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite торгуються в бічному тренді після того, як втратили більшу частину раніше досягнутих результатів. Усі три індекси, як і раніше, мали втратити більше 1% цього тижня, хоча в п'ятницю вони скоротили деякі тижневі втрати.
Менеджери фондів стали менш оптимістичні щодо відновлення економіки Китаю цього року на тлі слабких показників та обмеженої політичної підтримки. Економісти Bank of America попередили, що місцеві акції можуть протестувати 11-річний мінімум, оскільки відновлення економіки після COVID закінчується.
Слабкість Китаю не обіцяє нічого доброго для ширших азіатських ринків, багато з яких залежить від країни як торгового центру.
Ширші азіатські акції стримувалися слабкістю акцій великовагових технологічних компаній. Падіння акцій основних технологічних компаній США відразу стало слабким сигналом для ринків після результатів Netflix і Tesla, що розчаровують.
Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найдорожчої компанії в Азії, впали в ціні на 3% у п'ятницю після того, як компанія повідомила про падіння прибутку у другому кварталі на 23%, а також попередила, що її продаж та прибуток цього року знизяться ще більше.
TSMC була не єдиною у своєму слабкому прогнозі. Акції гонконгської Sunny Optical Technology Group, яка виробляє компоненти для смартфонів для кількох великих брендів, впали на 1% після того, як у першій половині 2023 року вона повідомила про зниження прибутку на 70%.
Більшість високотехнологічних азіатських бірж знизилися: південнокорейський KOSPI знизився на 0,1%, а зважений тайванський індекс впав на 0,7%.
Австралійський ASX 200 впав на 0,3% на тлі деяких побоювань щодо уповільнення попиту на сировинні товари у Китаї.
Японський Nikkei 225 впав на 0,1%, у той час як ширший TOPIX не змінився, оскільки дані показали, що споживча інфляція в Японії залишалася стійкою протягом червня - тенденція, яка може призвести до жорсткості політики Банку Японії.
З іншого боку, індійські акції цього тижня продовжували зростати: індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів за останні чотири сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може отримати F-16 цього року, але ЗСУ більше необхідна артилерія, - Білий дім
|Дзеркальна відповідь: Міноборони України оголосило потенційними цілями всі судна на шляху до російських портів
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Біг-беги: все, що треба знати
У РУБРИЦІ
|Азіатські фондові індекси знижуються, оскільки зневіра у сфері технологій переважує стимули Китаю
|Долар зміцнюється, єна стабілізувалася після того, як інфляція в Японії залишилася вищою за цільовий показник Банку Японії
|Ціни на золото зростають на тлі можливої паузи у підвищенні ставок ФРС, мідь дорожчає на тлі стимулювання Китаю
|Tesla та Netflix знижують Nasdaq та S&P, Dow закрився зростанням
|Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня - ФГВФО
|Сенс Банк виводять з ринку через санкції проти його акціонерів: рішення НБУ
Бізнес
|Meta і Qualcomm об'єдналися для запуску великих мовних моделей на телефонах
|Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці