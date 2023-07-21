Азіатські фондові індекси знижуються, оскільки зневіра у сфері технологій переважує стимули Китаю

Більшість азіатських акцій у п'ятницю коливалися від нуля до мінімуму, оскільки інвестори зважили додаткові заходи стимулювання з боку Китаю на тлі слабкості акцій технологічних компаній, після того, як гігант із виробництва мікросхем TSMC представив похмурі прогнози на рік.

Головний орган економічного планування Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ, оприлюднив нові заходи, спрямовані на збільшення витрат у автомобільному секторі та секторі побутової електроніки.

Цей крок було зроблено на тлі обіцянок Пекіна про більшу політичну підтримку після того, як дані показали, що відновлення економіки Китаю різко сповільнилося у другому кварталі.

Гонконгський індекс Hang Seng був найкращим в Азії, піднявшись на 0,7% завдяки зростанню китайських акцій, зареєстрованих на місцевому ринку.

Але індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite торгуються в бічному тренді після того, як втратили більшу частину раніше досягнутих результатів. Усі три індекси, як і раніше, мали втратити більше 1% цього тижня, хоча в п'ятницю вони скоротили деякі тижневі втрати.

Менеджери фондів стали менш оптимістичні щодо відновлення економіки Китаю цього року на тлі слабких показників та обмеженої політичної підтримки. Економісти Bank of America попередили, що місцеві акції можуть протестувати 11-річний мінімум, оскільки відновлення економіки після COVID закінчується.

Слабкість Китаю не обіцяє нічого доброго для ширших азіатських ринків, багато з яких залежить від країни як торгового центру.

Ширші азіатські акції стримувалися слабкістю акцій великовагових технологічних компаній. Падіння акцій основних технологічних компаній США відразу стало слабким сигналом для ринків після результатів Netflix і Tesla, що розчаровують.

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найдорожчої компанії в Азії, впали в ціні на 3% у п'ятницю після того, як компанія повідомила про падіння прибутку у другому кварталі на 23%, а також попередила, що її продаж та прибуток цього року знизяться ще більше.

TSMC була не єдиною у своєму слабкому прогнозі. Акції гонконгської Sunny Optical Technology Group, яка виробляє компоненти для смартфонів для кількох великих брендів, впали на 1% після того, як у першій половині 2023 року вона повідомила про зниження прибутку на 70%.

Більшість високотехнологічних азіатських бірж знизилися: південнокорейський KOSPI знизився на 0,1%, а зважений тайванський індекс впав на 0,7%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,3% на тлі деяких побоювань щодо уповільнення попиту на сировинні товари у Китаї.

Японський Nikkei 225 впав на 0,1%, у той час як ширший TOPIX не змінився, оскільки дані показали, що споживча інфляція в Японії залишалася стійкою протягом червня - тенденція, яка може призвести до жорсткості політики Банку Японії.

З іншого боку, індійські акції цього тижня продовжували зростати: індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів за останні чотири сесії.