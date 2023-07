Азіатські акції стримані, ринок чекає на звіт про прибутки TSMC

Більшість азіатських акцій трохи зміцнилися в четвер, хоча місцеві технологічні акції були розпродані через слабкі сигнали з Волл-стріт, а також через те, що інвестори стали насторожено ставитися до сектора напередодні доходів від гіганта з виробництва мікросхем TSMC.

Акції регіональних технологічних компаній слабо випереджали Волл-стріт, оскільки Netflix Inc повідомила про доходи, що розчаровують, а Tesla Inc зафіксувала скорочення маржі. В даний час основна увага приділяється квартальним результатам виробника мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing або TSMC, щоб оцінити, як змінився світовий попит на мікросхеми за останні три місяці.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що квартальний прибуток TSMC знизиться на 27%, а виручка - на 13%. Акції найбільшого у світі виробника мікросхем за обсягом виробництва не змінилися, тоді як індекс Taiwan Weighted трохи зріс.

Інші технологічні індекси також опинилися під тиском слабких сигналів США. Південнокорейський KOSPI не змінився, акції виробників мікросхем SK Hynix Inc та Samsung Electronics Co Ltd впали на 1,3% та 0,6% відповідно.

Японський Nikkei 225 показав найгірші результати в Азії за день, знизившись на 1,2% через різке падіння акцій основних технологічних компаній. Виробник обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp. втратив найбільше на Nikkei, втративши 4,4% на тлі невизначеності напередодні результатів TSMC.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,2%, при цьому втрати великих технологічних компаній значно компенсували помірне відновлення пошарпаних акцій нерухомості.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% і 0,2% відповідно, продовжуючи втрачати четверту сесію поспіль після м'яких даних про валовий внутрішній продукт на початку цього року.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття місцевих акцій після того, як Nifty та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів цього тижня.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився після того, як дані показали, що ринок праці країни залишався стійким протягом червня - сценарій, який може призвести до подальшого підвищення ставок Резервним банком.

Акції BHP Group Ltd були неоднозначними, оскільки найбільша у світі гірничодобувна компанія досягла рекордно високого рівня видобутку залізняку, але знизила продажі в четвертому кварталі.

У середу виробник електромобілів Tesla впав у ціні післяпродажного обслуговування, оскільки генеральний директор Ілон Маск та інші керівники розчарували інвесторів мізерними подробицями про Cybertruck та плани створення автоматизованих таксі.

Але фірма зафіксувала рекордні доходи і перевершила консенсус, хоч і меншу маржу у другому кварталі, що стимулювало деякі покупки акцій її азіатських конкурентів.

Акції китайських виробників електромобілів BYD, NIO Inc та Xpeng Inc зросли на 0,5-1,5% на торгах у Гонконгу.