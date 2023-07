Банківські звіти підживлюють ринок; Dow росте сьому сесію поспіль

Американські фондові індекси зросли у вівторок, чому частково сприяли солідні звіти банків, які допомогли індексу Доу-Джонса вийти на шлях до найдовшої смуги щоденного зростання за понад два роки.

Акції Morgan Stanley підскочили на 6,45%, що стало найбільшим одноденним відсотковим зростанням з 9 листопада 2020 року, оскільки зростання бізнесу банку з управління активами компенсувало зниження доходів від торгівлі.

Акції Bank of America додали в ціні 4,42% після того, як його прибуток перевершив очікування за рахунок збільшення доходів від платежів за кредитами клієнтів, тоді як інвестиційно-банківські та торгові операції показали кращі результати, ніж очікувалося.

Акції інших банків також зросли у вівторок: Bank of New York Mellon - на 4,11%, а PNC Financial - на 2,51% після публікації квартальних результатів.

«Вони дивовижні. Цього ранку всі банки повідомили, що всі перевершили очікування з прибутку, і всі, крім PNC, перевершили очікування щодо виручки», - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

«Я завжди ненавиджу екстраполювати великі банківські доходи, які завжди є першими, на решту ринку. Ми маємо набагато більше, але оцінки доходів були знижені, і банки можуть здивувати».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 366,58 пунктів, або 1,06%, до 34 951,93 пунктів, S&P 500 додав 32,19 пунктів, або 0,71%, до 4554,98 пунктів, а Nasdaq Composite додав 108, 69 пунктів, або 0,76%, до 14 353,64 пунктів.

Dow зареєстрував сьому сесію зростання поспіль, найдовшу серію з березня 2021 року і закрився на найвищому рівні з квітня 2022 року.

Деякі з найбільших банків США, такі як JP Morgan, минулого тижня повідомили про зростання прибутку завдяки вищим ставкам і вказали, що економіка залишається стійкою.

Банки S&P 500 справді зміцнилися на 1,90% до 317,02, найвищого рівня закриття з 8 березня, коли початок кризи міні-банків викликав різкий розпродаж у секторі. Регіональний банківський індекс KBW також зріс на 4,10% до 96,25, найвищого рівня закриття з 21 березня.

Акції Charles Schwab підскочили на 12,57%, що стало найкращим показником S&P 500, після того, як брокерська компанія повідомила про менше, ніж очікувалося, падіння квартального прибутку.

Технології, що піднялися на 1,26%, були найбільш успішним сектором, оскільки акції Microsoft зросли на 3,98 до рекордного закриття 359,49 доларів після оголошення про те, що вони стягуватимуть додаткову плату за доступ до нових функцій штучного інтелекту у своєму програмне забезпечення Office.

S&P 500 і Nasdaq піднялися до 15-місячних максимумів на даних, що свідчать про економічну стійкість, зниження інфляції та стабільний ринок праці.

Дані, опубліковані на початку вівторка, показали, що роздрібний продаж у червні зріс менше, ніж очікувалося, через зниження доходів від будівельних матеріалів та станцій технічного обслуговування, хоча споживачі збільшили або зберегли рівень своїх витрат. Крім того, виробництво на вітчизняних заводах несподівано впало протягом місяця, але відновилося у другому кварталі завдяки прискоренню виробництва автомобілів.

UnitedHealth також підтримала індекс Доу-Джонса, який піднявся на 3,29%, забезпечивши зростання приблизно на 105 пунктів після того, як Bernstein підвищив рейтинг страхової компанії до чудового.

Обсяг на біржах США становив 10,54 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,58 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,76 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,62 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 53 нових 52-тижневих максимуми та три нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 157 нових максимумів та 75 нових мінімумів.