Азіатські фондові індекси зростають, оскільки слабкі дані щодо індексу споживчих цін послаблюють побоювання щодо дій ФРС

Більшість азіатських акцій різко зросли в четвер, слідуючи за ралі на Уолл-стріт, оскільки слабші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США призвели до ставок на менш яструбину позицію Федеральної резервної системи цього року.

Приріст був дуже зміщений у бік технологічного сектора, враховуючи, що він найбільше постраждав від різкого зростання вартості запозичень за останній рік. Перспектива менш агресивного ФРС також покращує перспективи майбутніх прибутків від акцій технологічних компаній.

Ознаки послаблення регулятивного тиску Китаю на технологічних гігантів країни також сприяли настроям, як і чутки про додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна.

Гонконгський індекс Hang Seng продемонстрував найкращу динаміку за день, піднявшись на 2,4%, оскільки акції технологічних компаній продовжили ралі після даних про інфляцію в США.

Акції великих компаній, таких як Baidu Inc, Alibaba Group та Tencent Holdings Ltd, тріо BAT, а також інших компаній, включаючи JD.com та Bilibili Inc, зросли на 2,7-7,5%, збільшившись четверту сесію поспіль.

Акції було підтримано ставками на те, що Китай згортає свою регулятивну кампанію проти найбільших інтернет-компаній країни після того, як Пекін наклав великі штрафи на Tencent та Ant Group Alibaba. Урядовці дали зрозуміти, що штрафи позначили більш чіткий шлях регулювання для місцевих технологічних компаній, а також відкрили перспективу відновлення діалогу із сектором.

Зростання китайських технологій поширилося і на інші країни: південнокорейський KOSPI зріс на 1%, а тайванський зважений індекс додав 1,4%. KOSPI також було підвищено завдяки тому, що Банк Кореї зберіг процентні ставки на незмінному рівні четвертий місяць поспіль.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,1% та 0,8% відповідно, оскільки державні ЗМІ повідомили, що уряд розглядає додаткові заходи стимулювання у найближчі місяці. Звіти з'явилися після того, як низка слабших, ніж очікувалося, економічних показників викликала побоювання з приводу уповільнення відновлення найбільшої економіки Азії.

Австралійський ASX 200 додав 1,5%, а японський Nikkei 225 виріс на 1,2%, перервавши сім сесій падіння. Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін після того, як Nifty та BSE Sensex 30 впали з рекордних максимумів у середу.

У той час як інфляція індексу споживчих цін у США (ІСЦ) у червні була нижчою, ніж очікувалося, базовий ІСЦ, який не враховує волатильності цін на продукти харчування та паливо, як і раніше, залишався стабільно високим.

Це сприяло очікуванням того, що ФРС, як і раніше, підвищуватиме ставки в найближчому майбутньому, при цьому очікується, що банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів пізніше в липні.

Чиновники ФРС також попередили цього тижня, що стійка базова інфляція вимагатиме подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Але останні дані також вказують на охолодження на ринку праці, і інвестори розмірковували про те, скільки ще підвищення ставок буде потрібно від ФРС. Будь-які сигнали щодо менш яструбиної позиції ФРС, швидше за все, спровокують подальше зростання фондових ринків.