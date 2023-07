Азіатські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США. Японський ринок падає

Більшість азіатських акцій виросли в середу на тлі спекуляцій з приводу піку процентних ставок у США напередодні ключових даних щодо інфляції, тоді як слабкі економічні показники спровокували значну фіксацію прибутку на японських ринках.

Позитивне закінчення торгів на Уолл-стріт також підтримало акції регіональних компаній, оскільки коментарі представників Федеральної резервної системи свідчили, що центральний банк близький до завершення поточного циклу підвищення процентної ставки.

Тим не менш, зростання на азіатських ринках було обмежено напередодні публікації ключових даних щодо інфляції в США, які повинні бути опубліковані сьогодні. У той час як загальна інфляція, як очікується, знизиться, базова інфляція ІСЦ, як очікується, залишиться стійкою, що, у свою чергу, спричинить подальше підвищення ставок ФРС у найближчому майбутньому.

Акції Гонконгу були ключовими лідерами протягом дня, оскільки інвестори, як і раніше, сильно упереджено ставилися до китайських технологічних гігантів, роблячи ставки на те, що країна послаблює свою різку риторику щодо своїх найбільших інтернет-компаній.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,2%, випередивши зростання азіатських компаній завдяки сильним акціям технологічних компаній. Акції Baidu Inc, Alibaba Group Holding Ltd та Tencent Holdings Ltd - тріо BAT - зросли на 1,6-3,5 %. .

Величезний штраф проти Ant Group і Tencent, які належать Alibaba, посилив очікування, що Китай тепер згортає свою трирічну регулятивну кампанію проти місцевих технологічних компаній. Інвестори також роблять ставку на те, що погіршення економічних умов у Китаї підштовхне уряд до заохочення приватних інвестицій у технологічні компанії.

Інші китайські акції, зареєстровані в Гонконгу, також зросли, оскільки китайські державні ЗМІ повідомили, що Пекін, ймовірно, вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки уповільнення відновлення економіки.

Але китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite торгувалися без змін, а інвестори, як і раніше, побоюються безпосередньо грати на китайських ринках.

Азіатські ринки загалом зросли, хоч і незначно, оскільки інвестори залишалися у напрузі до виходу індексу споживчих цін у США. Південнокорейський KOSPI додав 0,2%, а австралійський ASX 200 додав 0,4%.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 вказують на позитивне відкриття для місцевих акцій, оскільки оптимізм із приводу індійської економіки та впливу важких технологій призвів до того, що Nifty 50 та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів цього тижня. Індійські ринки також очікують даних щодо індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня.

Японський індекс Nikkei 225 показав найгірші результати в Азії за день, знизившись на 0,7%, тоді як ширший індекс TOPIX втратив 0,6%. Обидва індекси відійшли від 33-річних максимумів, досягнутих раніше цього місяця, і торгувалися на місячних мінімумах.

Слабкі економічні дані з Японії спровокували чергову хвилю фіксації прибутку на місцевих акціях, оскільки нижчі, ніж очікувалося, замовлення на машинобудування, зниження виробничої інфляції та зростання рівня безробіття порушили питання про те, наскільки стійкою була японська економіка.

Зростання єни також чинило тиск на експортно-орієнтовані японські акції.