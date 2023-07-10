Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції Азії зростають, зниження інфляції в Китаї гальмує

07:51 10.07.2023 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки обережно зросли в понеділок, оскільки інвестори очікують на ключові дані щодо інфляції в США і початку чергового сезону корпоративних звітів.

Дані за споживчими цінами у Китаї здивували своєю м'якістю: інфляція знизилася у червні та практично не змінилася порівняно з минулим роком.

Промах означає, що є багато можливостей для подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики, але також наголошує на проблемі, з якою стикається Пекін, перебудовуючи свою економіку та уникаючи дефляційної спіралі.

На цих новинах курс юаня знизився, хоча китайські блакитні фішки, як і раніше, додали 0,7%, сподіваючись на послаблення регулювання технологічного сектора. Акції гонконгського гурту Alibaba також приєдналися до ралі.

Зростання в Китаї допомогло MSCI, найширшому індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії, зміцнитися на 0,6%. Японська Nikkei втратила 0,7% після зростання ієни, а південнокорейська додала 0,2%.

Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 впали на 0,1%, тоді як ф'ючерси на FTSE залишилися стабільними. Ф'ючерси на S&P 500 та ф'ючерси на Nasdaq впали на 0,2%, доповнивши втрати минулого тижня.

Сезон звітності розпочнеться пізніше цього тижня, і серед компаній, що подали звітність, будуть JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, State Street та PepsiCo.

"Консенсус передбачає зниження прибутку на акцію S&P 500 на 9% у річному обчисленні через незмінне зростання продажів і скорочення маржі", - відзначають аналітики Goldman Sachs.

"Ми очікуємо, що компанії зможуть відповідати низькій планці, встановленій консенсусом", - додали вони. «Негативні перегляди EPS на 2023 та 2024 роки, мабуть, досягли дна, а ставлення до перегляду покращало».

Цього тижня також буде опубліковано важливі дані щодо споживчих цін у США, які, за прогнозами, покажуть, що загальна інфляція сповільниться до найнижчого рівня з початку 2021 року у 3,1%, а базове зниження становитиме 5,0%.

Ринки, як і раніше, вважають, що Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить ставки в кінці цього місяця, але слабкий індекс споживчих цін може зменшити ризик подальшого підвищення у вересні.

В даний час ф'ючерси вбачають приблизно 90-відсоткову ймовірність зростання до 5,25-5,5% цього місяця і 24-відсоткову ймовірність руху у вересні.

Чиновники ФРС були переважно яструбиними у своїх повідомленнях, тоді як ринки також оцінили вищі ставки в Європі та Великій Британії. Центральний банк Канади засідає цього тижня, і ринки передбачають 67-відсоткову ймовірність нового підвищення.

Ризик більш високих світових ставок на більш тривалий термін викликав хаос на ринках облігацій, де прибутковість 10-річних облігацій США підскочила на 23 базові пункти минулого тижня, прибутковість Німеччини - 24 базові пункти, а прибутковість Великобританії - 26 базисних пунктів.

На початку понеділка прибутковість дворічних облігацій США становила 4,957%, досягнувши минулого тижня 16-річного максимуму 5,12%.

Стрибок прибутковості в розвинених країнах викликав коливання на валютних ринках, особливо в угодах carry trad, коли інвестори займають єни за наднизькими ставками, щоб інвестувати у високоприбуткові валюти ринків, що розвиваються.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6993  0,02 0,06 37,3821  0,01 0,02
EUR 40,2571  0,13 0,33 41,1089  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес