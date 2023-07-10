Акції Азії зростають, зниження інфляції в Китаї гальмує

Азіатські фондові ринки обережно зросли в понеділок, оскільки інвестори очікують на ключові дані щодо інфляції в США і початку чергового сезону корпоративних звітів.

Дані за споживчими цінами у Китаї здивували своєю м'якістю: інфляція знизилася у червні та практично не змінилася порівняно з минулим роком.

Промах означає, що є багато можливостей для подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики, але також наголошує на проблемі, з якою стикається Пекін, перебудовуючи свою економіку та уникаючи дефляційної спіралі.

На цих новинах курс юаня знизився, хоча китайські блакитні фішки, як і раніше, додали 0,7%, сподіваючись на послаблення регулювання технологічного сектора. Акції гонконгського гурту Alibaba також приєдналися до ралі.

Зростання в Китаї допомогло MSCI, найширшому індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії, зміцнитися на 0,6%. Японська Nikkei втратила 0,7% після зростання ієни, а південнокорейська додала 0,2%.

Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 впали на 0,1%, тоді як ф'ючерси на FTSE залишилися стабільними. Ф'ючерси на S&P 500 та ф'ючерси на Nasdaq впали на 0,2%, доповнивши втрати минулого тижня.

Сезон звітності розпочнеться пізніше цього тижня, і серед компаній, що подали звітність, будуть JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, State Street та PepsiCo.

"Консенсус передбачає зниження прибутку на акцію S&P 500 на 9% у річному обчисленні через незмінне зростання продажів і скорочення маржі", - відзначають аналітики Goldman Sachs.

"Ми очікуємо, що компанії зможуть відповідати низькій планці, встановленій консенсусом", - додали вони. «Негативні перегляди EPS на 2023 та 2024 роки, мабуть, досягли дна, а ставлення до перегляду покращало».

Цього тижня також буде опубліковано важливі дані щодо споживчих цін у США, які, за прогнозами, покажуть, що загальна інфляція сповільниться до найнижчого рівня з початку 2021 року у 3,1%, а базове зниження становитиме 5,0%.

Ринки, як і раніше, вважають, що Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить ставки в кінці цього місяця, але слабкий індекс споживчих цін може зменшити ризик подальшого підвищення у вересні.

В даний час ф'ючерси вбачають приблизно 90-відсоткову ймовірність зростання до 5,25-5,5% цього місяця і 24-відсоткову ймовірність руху у вересні.

Чиновники ФРС були переважно яструбиними у своїх повідомленнях, тоді як ринки також оцінили вищі ставки в Європі та Великій Британії. Центральний банк Канади засідає цього тижня, і ринки передбачають 67-відсоткову ймовірність нового підвищення.

Ризик більш високих світових ставок на більш тривалий термін викликав хаос на ринках облігацій, де прибутковість 10-річних облігацій США підскочила на 23 базові пункти минулого тижня, прибутковість Німеччини - 24 базові пункти, а прибутковість Великобританії - 26 базисних пунктів.

На початку понеділка прибутковість дворічних облігацій США становила 4,957%, досягнувши минулого тижня 16-річного максимуму 5,12%.

Стрибок прибутковості в розвинених країнах викликав коливання на валютних ринках, особливо в угодах carry trad, коли інвестори займають єни за наднизькими ставками, щоб інвестувати у високоприбуткові валюти ринків, що розвиваються.