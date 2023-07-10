Фінансові новини
- |
- 10.07.23
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції Азії зростають, зниження інфляції в Китаї гальмує
07:51 10.07.2023 |
Азіатські фондові ринки обережно зросли в понеділок, оскільки інвестори очікують на ключові дані щодо інфляції в США і початку чергового сезону корпоративних звітів.
Дані за споживчими цінами у Китаї здивували своєю м'якістю: інфляція знизилася у червні та практично не змінилася порівняно з минулим роком.
Промах означає, що є багато можливостей для подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики, але також наголошує на проблемі, з якою стикається Пекін, перебудовуючи свою економіку та уникаючи дефляційної спіралі.
На цих новинах курс юаня знизився, хоча китайські блакитні фішки, як і раніше, додали 0,7%, сподіваючись на послаблення регулювання технологічного сектора. Акції гонконгського гурту Alibaba також приєдналися до ралі.
Зростання в Китаї допомогло MSCI, найширшому індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії, зміцнитися на 0,6%. Японська Nikkei втратила 0,7% після зростання ієни, а південнокорейська додала 0,2%.
Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 впали на 0,1%, тоді як ф'ючерси на FTSE залишилися стабільними. Ф'ючерси на S&P 500 та ф'ючерси на Nasdaq впали на 0,2%, доповнивши втрати минулого тижня.
Сезон звітності розпочнеться пізніше цього тижня, і серед компаній, що подали звітність, будуть JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, State Street та PepsiCo.
"Консенсус передбачає зниження прибутку на акцію S&P 500 на 9% у річному обчисленні через незмінне зростання продажів і скорочення маржі", - відзначають аналітики Goldman Sachs.
"Ми очікуємо, що компанії зможуть відповідати низькій планці, встановленій консенсусом", - додали вони. «Негативні перегляди EPS на 2023 та 2024 роки, мабуть, досягли дна, а ставлення до перегляду покращало».
Цього тижня також буде опубліковано важливі дані щодо споживчих цін у США, які, за прогнозами, покажуть, що загальна інфляція сповільниться до найнижчого рівня з початку 2021 року у 3,1%, а базове зниження становитиме 5,0%.
Ринки, як і раніше, вважають, що Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить ставки в кінці цього місяця, але слабкий індекс споживчих цін може зменшити ризик подальшого підвищення у вересні.
В даний час ф'ючерси вбачають приблизно 90-відсоткову ймовірність зростання до 5,25-5,5% цього місяця і 24-відсоткову ймовірність руху у вересні.
Чиновники ФРС були переважно яструбиними у своїх повідомленнях, тоді як ринки також оцінили вищі ставки в Європі та Великій Британії. Центральний банк Канади засідає цього тижня, і ринки передбачають 67-відсоткову ймовірність нового підвищення.
Ризик більш високих світових ставок на більш тривалий термін викликав хаос на ринках облігацій, де прибутковість 10-річних облігацій США підскочила на 23 базові пункти минулого тижня, прибутковість Німеччини - 24 базові пункти, а прибутковість Великобританії - 26 базисних пунктів.
На початку понеділка прибутковість дворічних облігацій США становила 4,957%, досягнувши минулого тижня 16-річного максимуму 5,12%.
Стрибок прибутковості в розвинених країнах викликав коливання на валютних ринках, особливо в угодах carry trad, коли інвестори займають єни за наднизькими ставками, щоб інвестувати у високоприбуткові валюти ринків, що розвиваються.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
|Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
|Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.07.23
|Найприбутковішими банками в травні-2023 стали Приват, ПУМБ, Укрсиб, ОТП і Райф, Сенс-Банк вибув з першого десятка за активами
|НБУ у червні застосував санкції до 30 банківських установ
|Акції Азії зростають, зниження інфляції в Китаї гальмує
|Долар слабшає, китайський юань отримує підтримку від надій на стимули
|Країни репатріюють золото після санкцій проти Росії - дослідження
Бізнес
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?