Азіатські акції падають, оскільки ФРС підживлює прогнози на підвищення ставки

Більшість азіатських акцій впали в четвер, слідуючи за падінням на ринках США, оскільки протоколи червневого засідання Федеральної резервної системи представляли яструбиний прогноз, тоді як слабкі економічні сигнали та побоювання з приводу торгової війни між Китаєм і США також мають вплив.

Індекси Волл-стріт напередодні закрилися зниженням, оскільки протокол червневого засідання ФРС показав, що майже всі її члени підтримують подальше підвищення ставок у найближчі місяці.

На технологічні індекси чинили тиск яструбині сигнали ФРС: гонконгський індекс Hang Seng знизився на 2,5%, а південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс втратили 0,3% та 1,2% відповідно.

Японські акції зазнали найбільшого падіння за день: Nikkei 225 впав на 1,3%, а TOPIX впав на 0,8%. Трейдери використали негативні настрої, щоб ще більше зафіксувати прибуток у місцевих акціях після того, як Nikkei та TOPIX зросли до 33-річного максимуму у червні.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 1,2% через побоювання щодо уповільнення економічного зростання в основному експортному напрямку Китаю. Дані про торгівлю Австралії, опубліковані у четвер, підкріплюють цю думку, показуючи уповільнення експорту основних металів із країни до Китаю.

Але позитивне сальдо торговельного балансу Австралії все ж таки відновилося після дев'ятимісячного мінімуму.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабше відкриття після того, як цього тижня індекс Nifty виріс до рекордних максимумів, значно випередивши своїх азіатських аналогів.

Втрати китайських індексів Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були відносно меншими, ніж у їхніх азіатських аналогів: вони впали приблизно на 0,3% і 0,2% відповідно.

Низка слабких економічних показників країни за останній тиждень призвела до того, що трейдери зміцнили свої надії на додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна, оскільки уряд намагається підтримати повільне відновлення економіки.

Крім уповільнення економічного зростання, китайські інвестори також боролися із загрозою загострення торговельного конфлікту з Вашингтоном. Цього тижня Китай запровадив обмеження на експорт ключових матеріалів для виробництва мікросхем у США, що викликало побоювання з приводу заходів у відповідь і нових збоїв у світовій торгівлі.

Але китайські експортери матеріалів для виробництва мікросхем, поряд із виробниками рідкісноземельних металів, цього тижня зросли в ціні.

Протоколи ФРС показали, що ринки збільшили свої очікування щодо підвищення ставки в липні, при цьому ціни на ф'ючерси ФРС показують 90,5% ймовірність того, що центральний банк підвищить ставку на 25 базисних пунктів на засіданні в кінці липня.

Підвищення відсоткові ставки несприятливо для азіатських акцій, враховуючи, що вони обмежують умови ліквідності, і навіть позначаються припливі іноземного капіталу регіон.

В даний час увага зосереджена на даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за червень, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про те, як ФРС може діяти протягом найближчих місяців. Центральний банк націлений на охолодження як інфляції, і ринку праці з допомогою підвищення ставок.