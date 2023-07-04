Азіатські фондові індекси падають через економічні потрясіння

Більшість азіатських акцій у вівторок коливалися від флету до мінімуму, оскільки низка слабких даних з основних країн знизила схильність до ризику, при цьому японські акції найбільше впали, відступивши від 33-річних максимумів.

Невтішні показники виробничої активності у США, Німеччині та Китаї підірвали настрої цього тижня, посиливши побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання.

Побоювання з приводу подальшого підвищення процентних ставок також чинили тиск на регіональні акції в очікуванні сьогоднішнього рішення Резервного банку Австралії за процентними ставками.

Австралійський індекс ASX 200 мало змінився у вівторок, і трейдери причаїлися в очікуванні рішення РБА щодо процентної ставки.

Слабка більшість аналітиків очікує, що РБА підвищить ставки на 25 базисних пунктів з огляду на те, що інфляція, як і раніше, значно перевищує цільовий діапазон центрального банку.

Але спостерігачі за ринком також готуються до можливого утримання з боку центрального банку з огляду на те, що багато аспектів австралійської економіки, особливо обсяг виробництва та ринок житла, почали погіршуватися через високі процентні ставки.

Індекс Nikkei 225 втратив 1%, тоді як ширший індекс TOPIX втратив 0,7%, оскільки обидва індекси відкотилися від 33-річних піків, досягнутих цього тижня. Nikkei також був найгіршим індексом в Азії за день.

У той час як стійкість японської економіки та «голубиний» Банк Японії призвели до двомісячного ралі місцевих акцій, зростання дещо призупинилося на тлі побоювань погіршення світових економічних умов та підвищення процентних ставок у США.

Фармацевтичний виробник Daiichi Sankyo показав найгірші результати на Nikkei, знизившись на 14% після того, як результати випробувань ліків від раку легень у партнерстві з британською AstraZeneca PLC показали менші переваги, ніж очікувалося.

Ширші азіатські ринки були приглушені: китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite торгуються в бічному тренді, тоді як гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,5%, продовживши сильне зростання порівняно з попередньою сесією.

Приватне опитування показало, проведене у понеділок, що виробничий сектор Китаю в червні зростав повільнішими темпами, ніж у попередньому місяці, що викликає більше сумнівів щодо відновлення найбільшої економіки Азії цього року.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, а зважений тайванський індекс додав 0,1%.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 свідчать про помірно позитивне відкриття місцевих акцій у вівторок після того, як Nifty і BSE Sensex 30 закрилися на рекордних максимумах у понеділок.

Оптимізм щодо індійської економіки, сильна залежність від технологічного сектора та збільшення припливу іноземного капіталу були основними факторами зростання індійських акцій в останні тижні.

Проте аналітики застерігають місцеві акції від короткострокової капітуляції після різкого підвищення їхньої вартості.